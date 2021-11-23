Роковая неделя: над какими знаками зодиака нависли черные тучи

Победы и неудачи не берутся из никуда. Они обычно являются последствиями наших собственных действий, суждений, верных или ложных решений.





Однако не стоит забывать, что значимую роль в том, как складывается судьба человека, играет положение небесных тел по отношению к его зодиакальному созвездию. На этой неделе звезды и планеты заняли крайне неудачные позиции для родившихся под созвездием Льва, Весов, Стрельца и Козерога. Этим знакам зодиака до 28 ноября не стоит ожидать никаких приятных событий. Напротив, астрологи советуют им быть настороже и не поддаваться на провокации.

Лев

Всю неделю вас будут пытаться спровоцировать на поведение, которое вам совсем нехарактерно. В частности, это касается непристойных и откровенно агрессивных поступков, к которым вас будут подталкивать посторонние люди. Не поддавайтесь влиянию и принимайте все решения, опираясь на собственное чувство справедливости. Оно Львов никогда не подводит.

Весы

Представители знака почувствуют себя абсолютно бессильными. Вам будет казаться, что всего того, к чему вы стремились, никогда не удастся достичь. Работа не будет доставлять никакого удовольствия, только усиливая чувство ненужности и отчаяния. Все что вы можете сделать в данной ситуации, это дать себе небольшую передышку. После этого временного кризиса все снова станет на свои места.

Стрелец

Финансовые трудности загонят вас в глухой угол и даже могут вызвать небольшую депрессию. Крайне неприятно не иметь возможности приобрести даже самое необходимое. Но решить проблему с деньгами получится только тогда, когда вы перестанете на ней концентрироваться. Такой совет точно пригодится Стрельцам на текущей неделе.

Козерог

Ваше критическое отношение к окружающим на этой неделе может сильно испортить отношения с коллегами, друзьями и родными. Попытайтесь понять и принять их ценности, ведь так можно остаться совсем одному.