Просто безудержный: украинцев испугали курсом доллара к концу месяца

Курс доллара в Украине до конца ноября может вырасти до 26,80 грн/долл. На стоимость иностранной валюты существенно повлияет ситуация на мировом энергетическом рынке.





Своим прогнозом касательно поведения доллара в ближайшую неделю поделился Вадим Иосуб, старший аналитик брокерской компании «Альпари».

«В течение текущей недели мы ожидаем увеличение цены американской валюты в Украине. Ближе к концу месяца ее стоимость на Межбанке установится на уровне 26,80 грн/долл. Меж тем, наличный курс в банках и обменниках будет колебаться в пределах 26,70 и 26,90 грн/долл», – высказался эксперт.

Что влияет на рост доллара?

Главной причиной удорожания «зеленого» является снижение интереса иностранцев к украинским ценным бумагам. Обычно нерезиденты продавали доллары и покупали гривны, чтобы потратить их на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Но когда иностранцы покупают меньше ценных бумаг, доля долларов на валютном рынке существенно уменьшается. Соответственно, курс «американца» стремится вверх.

Формирование долларового дефицита связано и с потребностью в приобретении энергоресурсов. Ведь за газ, нефть, уголь мы платим именно долларами. Не говоря уже о том, что иностранные компании, у которых есть свои филиалы в Украине, регулярно продают гривны, выводя выручку за границу материнским компаниям.

Повлияет ли изменение курса на украинцев?

Непродолжительное колебание курса валюты в диапазоне нескольких процентов не должно отразиться ни на стоимости продуктов импорта, ни на объемах поступлений в госбюджет. К примеру бензин, несмотря на прямую ценовую зависимость от курса доллара, изменит свою стоимость только при условии по крайней мере двухнедельного сохранения нового курса.

Следует отметить, что с мнением Вадима Иосуба согласны далеко не все финансовые эксперты в Украине. Некоторые считают, что доллар наоборот резко упадет в цене и в начале зимы будет стоить около 26,40 грн/долл.