Украинцы массово находят в своих кошельках копейки, которые стоят тысячи гривен
Топ самых дорогих отечественных монет.
Редкие украинские монеты приобретают все большую популярность среди коллекционеров и нумизматов. Найденные в копилке или забытые в старом кошельке копейки могут оказаться в несколько сот раз дороже указанного на них номинала.
Попасться такая ценность может каждому украинцу, но не каждый сможет распознать в куске металла свой шанс разбогатеть. Какие монеты пользуются наибольшей популярностью среди знатоков и могут принести неплохой доход своим владельцам?
Какие монеты можно выгодно продать?
Самые дорогие копейки обладают рядом особенностей. Дилетанту в области нумизматики будет сложно распознать действительно ценный денежный знак. Мы подготовили небольшую «шпаргалку» с перечнем самых дорогих украинских монет и описанием их особенностей.
1 коп. 1992 г.
- верхний листок справа прямой;
- стоит от 700 до 900 грн.
1 коп. 1992 г.
- верхний листок справа ступенчатый;
- стоимость составляет от 30 до 50 грн.
10 коп. 1992 г.
- на гроздьях калины по шесть ягод;
- стоит 50-450 грн.
25 коп. 1992 г.
- на 4-м и 8-м гроздьях калины нет черенков;
- цена – от 600 до 800 грн.
25 коп. 1992 г.
- трезубец с толстыми зубьями, в ягодах калины есть отверстия;
- оценивается в 100–150 грн.
50 коп. 1992 г.
- отличается «трапециями»;
- стоит от 5 грн до 2 тыс. грн.
25 коп. 1995 г.
- ограниченный тираж;
- цена около 1 тыс. грн.
50 коп. 1996 г.
- ограниченный тираж;
- цена до 1 тыс. грн.
1 грн 1995 г.
- ограниченный тираж;
- оценивается в сумму от 500 до 800 грн.
1 грн 1996 г.
- ограниченный тираж;
- стоит от 30 до 80 грн.
Какие еще монеты пользуются спросом?
Выгодно продать можно также денежные знаки с заметным браком. Например монету с двумя аверсами или реверсами, разными годами чеканки и прочими несовершенствами. Такой экземпляр с радостью приобретут на специализированных аукционах. Стоимость копеек, в зависимости от вида брака, может доходить даже до нескольких тысяч долларов.
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