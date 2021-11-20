Новини

Украинцы массово находят в своих кошельках копейки, которые стоят тысячи гривен

Топ самых дорогих отечественных монет.

20.11.2021
1 хвилина на прочитання

Редкие украинские монеты приобретают все большую популярность среди коллекционеров и нумизматов. Найденные в копилке или забытые в старом кошельке копейки могут оказаться в несколько сот раз дороже указанного на них номинала.


Попасться такая ценность может каждому украинцу, но не каждый сможет распознать в куске металла свой шанс разбогатеть. Какие монеты пользуются наибольшей популярностью среди знатоков и могут принести неплохой доход своим владельцам?

Новини по темі

Какие монеты можно выгодно продать?

Самые дорогие копейки обладают рядом особенностей. Дилетанту в области нумизматики будет сложно распознать действительно ценный денежный знак. Мы подготовили небольшую «шпаргалку» с перечнем самых дорогих украинских монет и описанием их особенностей.

1 коп. 1992 г.

  • верхний листок справа прямой;
  • стоит от 700 до 900 грн.

1 коп. 1992 г.

  • верхний листок справа ступенчатый;
  • стоимость составляет от 30 до 50 грн.

10 коп. 1992 г.

  • на гроздьях калины по шесть ягод;
  • стоит 50-450 грн.

25 коп. 1992 г.

  • на 4-м и 8-м гроздьях калины нет черенков;
  • цена – от 600 до 800 грн.

25 коп. 1992 г.

  • трезубец с толстыми зубьями, в ягодах калины есть отверстия;
  • оценивается в 100–150 грн.

50 коп. 1992 г.

  • отличается «трапециями»;
  • стоит от 5 грн до 2 тыс. грн.

25 коп. 1995 г.

  • ограниченный тираж;
  • цена около 1 тыс. грн.

50 коп. 1996 г.

  • ограниченный тираж;
  • цена до 1 тыс. грн.

1 грн 1995 г.

  • ограниченный тираж;
  • оценивается в сумму от 500 до 800 грн.

1 грн 1996 г.

  • ограниченный тираж;
  • стоит от 30 до 80 грн.

Какие еще монеты пользуются спросом?

Выгодно продать можно также денежные знаки с заметным браком. Например монету с двумя аверсами или реверсами, разными годами чеканки и прочими несовершенствами. Такой экземпляр с радостью приобретут на специализированных аукционах. Стоимость копеек, в зависимости от вида брака, может доходить даже до нескольких тысяч долларов.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


20.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

ПриватБанк затеял массовые сокращения: приложение Приват24 оказалось под угрозой

20.11.2021

ПриватБанк затіяв масові скорочення: додаток Приват24 опинився під загрозою

20.11.2021

Українці масово знаходять в своїх гаманцях копійки, які коштують тисячі гривень

20.11.2021

У доллара много козырей: как цена валюты изменится уже в ближайшее время

20.11.2021
Back to top button