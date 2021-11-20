Украинцы массово находят в своих кошельках копейки, которые стоят тысячи гривен

Редкие украинские монеты приобретают все большую популярность среди коллекционеров и нумизматов. Найденные в копилке или забытые в старом кошельке копейки могут оказаться в несколько сот раз дороже указанного на них номинала.





Попасться такая ценность может каждому украинцу, но не каждый сможет распознать в куске металла свой шанс разбогатеть. Какие монеты пользуются наибольшей популярностью среди знатоков и могут принести неплохой доход своим владельцам?

Какие монеты можно выгодно продать?

Самые дорогие копейки обладают рядом особенностей. Дилетанту в области нумизматики будет сложно распознать действительно ценный денежный знак. Мы подготовили небольшую «шпаргалку» с перечнем самых дорогих украинских монет и описанием их особенностей.

1 коп. 1992 г.

верхний листок справа прямой;

стоит от 700 до 900 грн.

1 коп. 1992 г.

верхний листок справа ступенчатый;

стоимость составляет от 30 до 50 грн.

10 коп. 1992 г.

на гроздьях калины по шесть ягод;

стоит 50-450 грн.

25 коп. 1992 г.

на 4-м и 8-м гроздьях калины нет черенков;

цена – от 600 до 800 грн.

25 коп. 1992 г.

трезубец с толстыми зубьями, в ягодах калины есть отверстия;

оценивается в 100–150 грн.

50 коп. 1992 г.

отличается «трапециями»;

стоит от 5 грн до 2 тыс. грн.

25 коп. 1995 г.

ограниченный тираж;

цена около 1 тыс. грн.

50 коп. 1996 г.

ограниченный тираж;

цена до 1 тыс. грн.

1 грн 1995 г.

ограниченный тираж;

оценивается в сумму от 500 до 800 грн.

1 грн 1996 г.

ограниченный тираж;

стоит от 30 до 80 грн.

Какие еще монеты пользуются спросом?

Выгодно продать можно также денежные знаки с заметным браком. Например монету с двумя аверсами или реверсами, разными годами чеканки и прочими несовершенствами. Такой экземпляр с радостью приобретут на специализированных аукционах. Стоимость копеек, в зависимости от вида брака, может доходить даже до нескольких тысяч долларов.