Терминалы ПриватБанка зависают вместе с деньгами при попытке перевода на карту

Жительница столицы пожаловалась на ПриватБанк из-за потери средств во время пользования терминалом финучреждения. Женщина как раз пыталась пополнить карточку другого банка, когда устройство «зависло» и выдало ошибку. О деталях досадного происшествия с терминалом Привата украинка написала на одном из специализированных сайтов.





Пользовательница сообщила, что к тому времени, как терминал дал сбой, уже успела внести некоторую сумму денег. Вдруг на экране появилось сообщение об ошибке, а также номер горячей линии банка с рекомендацией позвонить для возврата средств.

Когда женщина связалась с представителями банка, ей было предложено несколько вариантов возврата утраченных средств – на карточку Привата или на телефонный номер. Поскольку пострадавшая не была клиенткой ПриватБанка и соответственно не имела карты, она выбрала вариант с зачислением на номер телефона.

Средства пообещали перевести через три дня из-за необходимости проведения индексации. Но деньги не пришли вовремя. Женщина позвонила в банк, где ей сказали, что не смогут перечислить деньги на телефонный номер и попросили открыть карту в ПриватБанке.

«Открывать карту я не хочу и не буду. Почему? Это мое личное дело. Такое ощущение, что банк умышленно украл деньги, чтобы «впарить» мне свою карту», – возмутилась клиентка.

В банке на гневный комментарий женщины ответили, что постоянно совершенствуют свое оборудование и стараются не допускать таких ситуаций. А вернуть деньги на номер телефона в Привате отказались, поскольку не смогли идентифицировать владельца предоставленного гражданкой номера.

Другие пользователи сайта не разделили возмущение пострадавшей и посоветовали в следующий раз воспользоваться терминалом того финучреждения, на карточку которого она перечисляет деньги.

Потерянные средства женщине все же вернули. Ведь уже через два дня после публикации жалобы появилось сообщение о том, что проблема исчерпана, а свою оценку услуг банка женщина исправила с одной звездочки на три, из пяти возможных.