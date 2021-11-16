Популярні схеми шахраїв на терміналах і банкоматах: українці втрачають мільйони гривень

Винахідливість шахраїв на цей раз дійшла і до терміналів. Вони легко виманюють гроші у громадян. Як виявилося по всій Україні вже зареєстровані тисячі звернень в поліцію та служби безпеки банків. Аферисти використовують кілька відпрацьованих схем, які дозволяють їм легко виманити гроші.





Злочинні схеми зловмисників, які проведуть навколо пальця будь-яку людину

Сьогодні шахраї навчилися легко використовувати банкомати заради своєї наживи. Так, здавалося б немає нічого безпечнішого, ніж витягнути готівку в спеціальному віконці, яке знаходиться на відстані буквально в кілька сантиметрів. Те ж саме стосується і терміналів, через які всі звикли поповнювати карти та рахунки.

Як це працює? Дуже просто, шахраї стоять біля термінала і наче здійснюють якусь фінансову операцію … бачать, що організовується чергу і відходять. Тут спрацьовує неуважність людини, тому що зловмисник не закінчує свою операцію.

Жертва на автоматі дістає карту, вставляє в термінал і через це гроші списуються з рахунку. Це може бути банальне поповнення мобільного номера або погашення кредитної заборгованості. Загалом, потрібно бути обережним.

Підміна купюроприймача — ще одна ефективна схема. Шахраї вставляють ледве помітні роздільники, в які легко засунути паперові гроші. В результаті зарахування грошей не відбувається, помилки в роботі немає, тому отримати свою готівку теж не можна. У таких випадку краще відразу дзвонити в поліцію і не відходити від термінала до її приїзду.

Ще є “повернення купюри” У цій схемі шахрай краде у терміналу, і ось яким чином: він вибирає будь-яку дію: переказ грошей, оплата через інтернет тощо. Потім засовує спеціальну купюру в приймач, той її “заковтує”, але вмілі руки порушника всього лише одним рухом повертають її назад. За цю мить операція зараховується, отримує статус успішної.