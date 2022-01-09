Перегляньте свій раціон: названі продукти-вбивці печінки

Багато хто здивується, дізнавшись, які продукти можуть завдавати шкоди здоров’ю. Якщо вживати їх постійно, то проблеми з печінкою не забаряться.





Печінка – один з найважливіших органів, і саме вона наражається на найбільшу небезпеку при неправильному харчуванні. Величезна проблема в тому, що порушення роботи печінки відбувається майже безсимптомно. Людина може навіть не підозрювати, що вона вже має проблеми, поки не здасть цілу низку аналізів і не пройде досить ретельне обстеження. Тому що коли печінка вже починає давати про себе знати тяжкістю в правому підребер’ї або навіть болями, справа зовсім погана.

Щоб не опинитися на лікарняному ліжку або не стати заручником цілого ряду лікарських препаратів, які потрібно приймати довго і педантично, потрібно переглянути свій раціон. А обмежувати себе дуже не доведеться. Потрібно зменшити вживання занадто жирної та солоної їжі.

Коли ми говоримо про продукти з високим вмістом жиру, йдеться про тваринні жири. Вершкове масло, жирна свинина, качка, ковбаси, до складу яких входить сало, саме сало – всі ці “смаколики” – головні вороги печінки. Вони повільно, але стабільно її руйнують.

Ще один ворог печінки – сіль. Загальноприйнята норма на добу на дорослу здорову людину – 5 грам. Але це не тільки та сіль, яку ми використовуємо у приготуванні, а й та, яка вже є у складі самих продуктів. Якщо людина любить солоні сорти сиру, консервацію, копченості, вона у зоні ризику.

Лікарі не наполягають на тому, щоб виключити улюблені страви з раціону. Просто потрібно ретельно стежити за кількістю, у якій вони вживаються. Не треба відмовляти собі на свята у смачній їжі, але зі щоденного раціону її краще прибрати.

Правильне харчування корисне не тільки для печінки, але й дуже позитивно впливає на загальний тонус, здоров’я та стан організму.