Всем по 1000 гривен за зеленый сертификат! Новое распоряжение президента вступит в силу 19 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все украинцы, которые получили 2 дозы прививки и имеют “зеленый сертификат” получат по 1000 гривен.





Новость украинцы приняли неоднозначно: вакцинированы рады такому подарку, а противники прививок сердятся на правительство, и называют такие действия подкупом. Всего на программу “поощрений” из бюджета страны будет выделено более 6 млрд. гривен.

Как получить 1000 за вакцинацию от коронавируса?

Владимир Александрович Зеленский в своем официальном обращении подчеркнул, что средства дойдут до каждого вакцинированного гражданина. Их можно будет получить через приложение “Дія”. Поскольку не все украинцы имеют современные смартфоны, то о них тоже позаботятся. Уже сейчас обсуждают вопрос, как передать средства тем, кто не имеет доступа к интернету.

В общем выступление было информативен. Заболеваемость коронавирус уменьшилась на 13%. Впервые за все время такие хорошие новости. И для полного преодоления угрозы важно, чтобы каждый гражданин сделал прививку.

Сегодня в Украине прививки проводят такими вакцинами: Astra-Zeneca, Moderna, Coronavac, Pfizer.

На что можно потратить 1000 гривен?

Наличными или на карточку? Многих интересует вопрос – каким образом можно получить тысячу гривен на оздоровление, туризм или отдых. Президент рассказал, на что смогут потратить средства украинцы. Ими можно распорядиться следующим образом:

потратить на спортзал или фитнес-клуб;

приобрести авиабилет, или билет на поезд в пределах Украины;

сходить в кино;

посетить музеи и театры.

Инициатива очень понравилась молодежи, особенно студентам. Средства будут доступны с 19 декабря (в день святого Николая).

Тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах, в селах порядок зачисления 1000 гривен в случае определяется.