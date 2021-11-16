Всем по 1000 гривен за зеленый сертификат! Новое распоряжение президента вступит в силу 19 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все украинцы, которые получили 2 дозы прививки и имеют “зеленый сертификат” получат по 1000 гривен.
Новость украинцы приняли неоднозначно: вакцинированы рады такому подарку, а противники прививок сердятся на правительство, и называют такие действия подкупом. Всего на программу “поощрений” из бюджета страны будет выделено более 6 млрд. гривен.
Как получить 1000 за вакцинацию от коронавируса?
Владимир Александрович Зеленский в своем официальном обращении подчеркнул, что средства дойдут до каждого вакцинированного гражданина. Их можно будет получить через приложение “Дія”. Поскольку не все украинцы имеют современные смартфоны, то о них тоже позаботятся. Уже сейчас обсуждают вопрос, как передать средства тем, кто не имеет доступа к интернету.
В общем выступление было информативен. Заболеваемость коронавирус уменьшилась на 13%. Впервые за все время такие хорошие новости. И для полного преодоления угрозы важно, чтобы каждый гражданин сделал прививку.
Сегодня в Украине прививки проводят такими вакцинами: Astra-Zeneca, Moderna, Coronavac, Pfizer.
На что можно потратить 1000 гривен?
Наличными или на карточку? Многих интересует вопрос – каким образом можно получить тысячу гривен на оздоровление, туризм или отдых. Президент рассказал, на что смогут потратить средства украинцы. Ими можно распорядиться следующим образом:
- потратить на спортзал или фитнес-клуб;
- приобрести авиабилет, или билет на поезд в пределах Украины;
- сходить в кино;
- посетить музеи и театры.
Инициатива очень понравилась молодежи, особенно студентам. Средства будут доступны с 19 декабря (в день святого Николая).
Тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах, в селах порядок зачисления 1000 гривен в случае определяется.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter