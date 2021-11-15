Украинцам предлагают зарплату в 5 тыс. долларов. Какая европейская страна предлагает выгодные вакансии

Чехия активно предлагает вакансии украинцам. В среднем в этой стране нашим гражданам предлагают около 67 тысяч гривен. А это между прочим в четыре раза больше чем средняя зарплата в Украине.





Согласно данным из портала по подбору кадров для европейских стран grc.ua больше всего украинцы востребованы в сфере информационных технологий, аж 31% от всех вакансий, продаж – 19% и сельского хозяйства – 15%.

Также достаточно заманчивых предложений в отраслях:

• домашнего персонала – 9%;

• строителей и специалистов по машинному бизнесу – 7%;

• студентов, то есть компании готовы обучить под себя.

Менее всего в Чехии затребованы специалисты в отрасли спорта, красоты, науки и образования.

Заработная плата стартует от 35 тысяч гривен. Максимальная зарплата составляет почти 150 тысяч гривен – традиционно у работников сферы IT. Таких вакансий 6% от всех предложенных.

Напомним, что ранее в Чехии задержали банду, которая терроризировала украинских работников.

Отметим, что спрос на украинскую рабочую силу вырос в Германии. Сейчас в стране не хватает миллиона рабочих, приглашают работников из разных стран, Украина не исключение.