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ПриватБанк испугал нововедениями тысячи украинцев

15.11.2021
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Новые изменения в работе ПриватБанка для некоторых его клиентов стали сюрпризом. Очередное обновление в этот раз коснулось «фопов» и юридических лиц. По всей Украине предприниматели начали получать сообщения от налоговиков о том, что у них были открыты новые счета. В банке уже объяснили, с чем связано данное явление.


Многие клиенты остались недовольны такими внеплановыми изменениями. Но представители банка дали разъяснение — это плановое изменение, о котором уведомили еще 5-го ноября.

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Кто, зачем и почему открывает новые счета

При открытии новых счетов старые автоматически закрываются 20.11.2021. Многие предприниматели в недоумении, ведь они ничего не делали. Как быть с новоизменением? Почему государственный банк не уведомил об этом своих клиентов?

В банке объяснили: «Предупреждали всех, в Приват24 для бизнеса в настройках предприятия можно прочесть уведомление». Вот только написано оно очень мелким шрифтом. Теперь предпринимателям необходимо внести новые настройки в LiqPay и другие инструменты.

Связано это с переходом на единый МФО — код из 6 цифр для идентификации банковских компаний в Украине. Юридические лица и ФОП — их перевод стал первым этапом. Сейчас очередь корпоративных клиентов.

До конца 2021 года Приватбанк планирует завершить переход на единое МФО. Сегодня работа завершена на 80%. Новые счета будут также доступны в приложении «Приват24 для бизнеса». А новый код будет для всех таким: 305299.

Для корпоративных клиентов финорганизация изменила счета автоматически. С 20 ноября нужно будет использовать только их. Спящие карты будут и вовсе заблокированы.

Как оказалось, автоматически новые счета появились не у всех клиентов. Услуга возможна только для тех регионов, где есть МФО регионального подразделения банка.  Об этом заявил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

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15.11.2021
1 хвилина на прочитання

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