Стало відомо, в яких містах скоро вимикатимуть світло на декілька годин

Віялових відключень електроенергії українцям уникнути все ж не вдасться. Представники місцевої влади у деяких областях вже попередили своїх земляків про загрозу періодичного відключення світла. Причому без електрики деяким споживачам доведеться обходитися до 10 годин на добу.





Першими повідомили про збої у подачі енергії старости кількох населених пунктів на Херсонщині та Київщині. Такі дані озвучила під час прес-конференції експертка в галузі житлово-комунального господарства Христина Ненно.

Позатим вона підкреслила, що перебої зі світлом триватимуть не 1-2 години, по аналогії із віяловими відключеннями кількарічної давності на Чернігівщині. Цього разу людям доведеться обходитися без електрики набагато довше.

«З деяких регіонів надходять заявки про відключення, які будуть повторюватися що дві доби. Однак триватимуть вони аж по 10 годин. Тож ситуація більш ніж серйозна», – додала Ненно.

На думку Юрія Корольчука, співзасновника громадської організації «Фонд енергетичних стратегій», мешканців великих міст віялові відключення світла не торкнуться. Спеціаліст вважає, що українська влада зробить усе, щоб уникнути відключень у густонаселених регіонах. Адже таке рішення є непопулярним та викличе масове невдоволення населення. Натомість у невеличких містах та селах політичні ризики є не такими високими.

Христина Ненно також зазначила, що підготовка до опалювального сезону в Україні із самого початку була «нестабільною». І справа не лише в малих запасах вугілля для електростанцій, які тепер не мають можливості генерувати достатньо енергії для потреб населення. Теплові мережі також виявилася абсолютно не готовими до зимового сезону.

«У нас в Києві майже кожна вулиця перерита. Ремонтують тепломережі. Адже влітку грошей на це не було», – коментує експертка.

Тож цієї зими українцям загрожують лише періодичні відключення світла, але й можливі проблеми із опаленням.