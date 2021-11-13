Праздничные и рабочие дни в декабре

Декабрь 2021 будет насыщен событиями и праздниками, но много отдыхать не получится. Единственный дополнительный выходной ждет украинцев 25 декабря — день Рождества по юлианскому календарю. В первом месяце зимы пройдёт много интересных и необычных праздников, например, День объятий, День гор и другие.





Самые долгожданные праздники декабря для украинцев

Каждый ребёнок в Украине с нетерпеньем ждет 19 декабря День святого Николая. Найти под подушкой подарки и сладости, ну что может быть лучше для ребят? Конечно же только Новый год 31 числа.

В общем, в первом месяце зимы будет всего 31 день, из них 22 рабочих, а остальные заслуженные выходные. Также будет два укороченных рабочих дня: первый из них накануне Рождества (24.12.2021), а второй перед Новым годом (31.12.2021). Поскольку Рождество будет в субботу 25-го числа, понедельник огласили выходным днём.

Между прочим, 25.12. стали выходными не так и давно. До 2017 года для украинцев этот день был рабочим. Рождество Христово праздновали 7 января. Теперь граждане Украины на выходных по одному поводу фактически дважды! Все довольны, особенно школьники.

Великие дни в декабре

Кроме привычных праздников, декабрь наполнен событиями, вот только часть из них:

1 декабря — день борьбы со СПИДОМ (всемирный);

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

6 декабря — День ВСУ;

14 декабря — День ликвидатора;

20 декабря — Международный день солидарности людей.

Для христиан важными датами являются:

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

13 декабря — День святого Андрея Первозванного;

22 декабря — День святой Анны.

На самом деле таких дат намного больше. Буквально ежедневно можно что-то отмечать: профессиональные праздники, социальные.