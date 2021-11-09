В ноябре в Украине рекордно подорожает популярный продукт

Стоимость подсолнечного масла в ноябре побьет все рекорды, приближаясь к 200 грн/литр. Эксперты рассказали, почему цена популярного продукта все растет, несмотря на хороший урожай подсолнечника в Украине.





Высокую стоимость масла из семян подсолнечника, одного из популярнейших украинских экспортных продуктов, специалисты продовольственной отрасли связывают с пандемией коронавируса. Из-за высокой заболеваемости и строгих карантинных ограничений сбор урожая подсолнечника пришлось отложить. Затем производители какое-то время умышленно сдерживали продажу сырья, стараясь максимально дорого его продать.

В результате такой стратегии переработчикам подсолнечника пришлось повысить ставки на сырье с 15 тыс. до 20 тыс. грн за тонну. Хотя на прошлой неделе все же произошло незначительное падение стоимости семян подсолнечника до 19 тыс. грн за тонну. Но этот небольшой скачок вряд ли повлияет на будущую цену готового продукта.

Такая ситуация на сельскохозяйственном рынке страны заставляет экспертов делать не слишком утешительные для украинцев прогнозы. Цена подсолнечного масла, которое еще в конце лета повысилась на 4% и достигло отметки в 66,65 грн за литр, снова поползет вверх. В ноябре к цене продукта производители «накинут» еще от 2 до 3 %. То есть, 1 литр подсолнечного масла будет обходиться потребителям по крайней мере в 75 грн.

Между тем, цена высококачественного продукта в стеклянной упаковке станет просто заоблачной. Гурманам придется отдать за 1 литр эксклюзивного подсолнечного масла высшего сорта до 200 грн.

Дорогое масло из подсолнечника будет держать на высоком уровне цены на ряд других растительных масел, в том числе пальмовое, соевое, льняное масло и т.д. К тому же подорожание столь популярного и незаменимого для населения продукта может повлечь за собой рост цен на выпечку. Ведь для ее производства необходимо большое количество подсолнечного масла.