Стало известно, у кого больше шансов попасть в больницу с ковидом: даже до 30 лет

Вирус Covid-19, ранее поражавший преимущественно людей среднего и пожилого возраста, теперь взялся за молодежь. В больницы все чаще попадают украинцы до 30 лет, а иногда даже те, кто еще не успел разменять третьего десятка. Особенностью таких молодых людей является присутствие в анамнезе заболеваний, существенно ухудшающих симптомы «короны».





По словам замглавврача киевской клинической больницы №5 Эльмиры Мамедовой, еще весной госпитализировали преимущественно больных от 50 лет и старше. Но сейчас в больницу привозят все больше молодых людей от 20 до 30 лет в крайне тяжелом состоянии.

Обычно у таких пациентов есть ряд хронических заболеваний, среди которых можно выделить диабет и ожирение. Больные с таким анамнезом гораздо чаще других нуждаются в срочных реанимационных мероприятиях.

«Молодых людей с ожирением в больницу поступает очень много. Я даже представить себе не могла, что сейчас это столь распространенная болезнь», – отметила Мамедова.

Врач также рассказала, что в отличие от пожилых пациентов, которые также имели определенные сопутствующие заболевания, молодые люди с лишним весом гораздо дольше выздоравливают. Смертность среди диабетиков до 30 лет также достаточно высока – около 10%.

Главной причиной такой уязвимости людей, страдающих сахарным диабетом, к коронавирусу является их низкий иммунитет. Даже молодой организм с таким заболеванием беззащитен перед сильной инфекцией.

Способность оказывать сопротивление вирусам у этого типа пациентов очень слабая, поэтому ковид может иметь очень тяжелое течение и непредсказуемые последствия, как например обострение сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с легкими и центральной нервной системой. Кроме того коронавирус угрожает диабетикам заражением крови, затяжной пневмонией и более выраженной дыхательной недостаточностью. А это значит, что в кислородной терапии пациенты с диагностированным ожирением или диабетом нуждаются уже с первых дней заболевания.