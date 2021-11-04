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Украинцам разрешили легко менять поставщика газа и отменили кубы

05.11.2021
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Украинские парламентарии на плановом заседании 2 ноября приняли закон об изменении единиц измерения объема природного газа. Кроме внедрения новой системы расчета горючего, документ также упростил процедуру перехода потребителя от одного газопоставщика к другому.


По закону №2553, перейти на обслуживание в другую газовую компанию гражданин может даже с долгами. То есть справка от предыдущего поставщика об отсутствии задолженности больше не требуется. Украинцы смогут в любой момент отказаться от услуг газовой компании, которая их в чем-то не устраивает, и перейти на обслуживание в другую.

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По мнению главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, нововведение будет способствовать формированию здоровой конкуренции на газовом рынке. Ведь компаниям-поставщикам придется улучшать свой сервис, чтобы удержать текущих клиентов и привлечь новых.

Изменит новый законопроект и систему подсчета количества потребленного газа. Вместо привычных кубометров газовики будут использовать единицы энергии кВт*ч. Благодаря таким новшествам будет учитываться не объем полученного потребителем ресурса, а его калорийность, то есть фактически тепловая энергия горючего. Однако в платежках пока что останутся и «кубы», и киловатты.

«Смена единиц измерения поможет синхронизировать наши газохранилища и газовую систему в целом с европейской системой. Ведь в странах Европы «голубое топливо» уже давно рассчитывают в кВт*ч. Нововведение будет способствовать интеграции украинского рынка в европейский, а также значительно облегчат деятельность европейских компаний на территории Украины», – отметил Андрей Герус.

В целом новая система расчета количества потребленного газа снимет много вопросов о качестве ресурса, которые в последнее время все чаще звучат от украинцев. В частности, у потребителей больше не будет повода жаловаться на так называемый «разбавленный газ», который плохо греет. Ведь платить будем не за пустые объемы, а за практическую пользу от получаемого горючего.

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05.11.2021
1 хвилина на прочитання

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