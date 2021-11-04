Vodafone поднимает тарифы для пользователей 4G

Отечественный рынок телекоммуникаций страдает от катастрофического недофинансирования. Источник проблемы украинские операторы видят, прежде всего, в низких тарифах на услуги связи, утверждая, что развитие новых направлений невозможно без дополнительных денежных вливаний.





Как отметил Василий Лацанич, руководящий телеком-направлением в NEQSOL Holding, собственнике Vodafone, украинские услуги связи сейчас самые дешевые в мире. По мнению специалиста, с такими ограниченными финансовыми возможностями отечественные операторы просто не могут нормально развиваться и совершенствовать собственный сервис. Так что телекоммуникационный рынок Украины непременно должен дорожать.

Последней каплей для Vodafone на пути к повышению тарифов стало внедрение 3G и 4G. Чтобы предложить своим клиентам скоростной мобильный интернет нового поколения компании, пришлось потратить немалые средства. Неудивительно, что оператор именно сейчас всерьез заговорил об увеличении стоимости своих услуг.

Еще одним фактором, стимулирующим руководство оператора к повышению тарифов, является инфляция. Чтобы поднимать заработную плату работникам, покупать и развивать новые технологии требуется более высокий доход. А в этом компании в данный момент могут помочь только лишь абоненты.

В Vodafone рассказали, что уже сейчас активно обсуждается стратегия, которая позволит повысить среднемесячный доход компании от одного абонента. В то же время оператор собирается предложить украинцам пакеты с гораздо более широким перечнем услуг, чем сейчас.

Удорожание своих услуг телеком-оператор анонсирует уже на следующий 2022 год. Насколько именно вырастут расценки в Vodafone, пока не сообщили. Однако в компании подчеркнули, что за последние несколько лет, несмотря на появление большого количества новых услуг, внедрение мобильного интернета 3G и 4G, тарифы ни разу так и не повысили. Поэтому решение оператора об увеличении цены услуг вполне логично и обоснованно, а значит не должно вызывать возмущения у пользователей.