Як заснути без снодійних – поради лікарів

Здоровий сон повинен тривати не менше 7 годин. У сучасному світі мало хто може собі дозволити таку розкіш. Залежність від гаджетів, шкідливі звички, авітаміноз, стреси на роботі — всі ці фактори призводять до порушень і розладів сну.





Можна нескінченно рахувати овець, пити меланін або інші снодійні. Практика показує, що все індивідуально, і не кожному допомагає. Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, а також довго засинаєте, спробуйте використовувати рекомендації медиків.

Поради експертів, які допоможуть швидко заснути

Тілу відпочити легше, ніж мозку. Навіть, коли ви просто лежите з заплющеними очима, м’язи вже розслабляються і набираються сил. Головний мозок влаштований складніше, тому перше, що радять лікарі — не нервувати. Як би банально не звучала фраза, але це дійсно так. Для цього не створюйте додаткових навантажень на нервову систему.

Друга порада — дотримуйтеся режиму. Організм дуже швидко звикає до порядку. Перший тиждень може бути складно привчити себе лягати спати в один і той же час. Але потім, ви автоматично будете налаштовуватися на сон.

Третя порада — ліжко для сну! Не потрібно в ньому їсти, пити і т. д. Перша асоціація з ліжком у мозку має бути — “сон, і тільки так”. Це допоможе до вечора налаштуватися на відпочинок.

Не гучна музика, чашка трав’яного чаю сприяють розслабленню. Навіть психологи рекомендують приготування до сну перетворити на приємний ритуал: красиво повечеряти, прийняти ванну або душ з аромаоліями, подумати про хороше перед сном.

Це на перший погляд здається дурістю. Але головне завдання всіх цих дій — розслабитися, відійти від стрімкого ритму життя. Тому не поспішайте відразу купувати медикаменти, спробуйте по іншому поставитися до процесу занурення в сон. Чим менше подразників, тим легше швидко заснути.