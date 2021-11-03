Названы топовые знаки зодиака на ноябрь

Последний месяц осени для некоторых знаков зодиака станет действительно особенным. В ноябре перед ними откроются новые карьерные перспективы и шанс существенно увеличить свой доход. Удача будет следовать за ними по пятам, не оставляя ни на минуту. А у некоторых представителей зодиакального круга, наконец, сбудется заветная мечта.





Телец

Уроженцам знака звезды обещают значительное улучшение материального положения. Вам представится возможность выполнить важное рабочее поручение, в которое вы вложите весь свой талант и трудолюбие. Такое усердие и преданность работе не останутся без внимания руководства. Так что не исключено, что до конца месяца вы сделаете шаг вверх по карьерной лестнице. А вместе с новой должностью Тельца будет ждать и значительное повышение зарплаты.

Близнецы

Перед представителями этого знака в ноябре откроется даже не одна, а множество новых дорог. Вы уже достаточно крепко стоите на ногах и владеете кое-какими запасами на «черный день». Так может, наконец, стоит подумать о собственных желаниях? Если вы давно планировали сменить работу на занятие «по душе», смело ныряйте в неизвестность с головой. В этом месяце вам гарантирован успех во всех начинаниях. Главное – не бояться поражения. Любимое дело, в которое вы вложите душу, со временем непременно принесет вам немалые доходы.

Лев

Львам в этом месяце представится шанс неплохо заработать. Возможность появится совершенно случайно и не будет иметь никакой связи с вашим основным источником дохода. Но вовремя схватить «птицу удачи» недостаточно. Для того чтобы дело увенчалось успехом, нужно будет приложить усилия. Однако астрологи советуют не терять здравого смысла. Финансовые отношения с малознакомыми людьми – дело опасное. Так что лучше сто раз все проверить и не рисковать собственными деньгами, если нет уверенности в результате.