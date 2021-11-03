Популярный банк изменит свое название в Украине

Популярный российский банк будет вынужден изменить название своего украинского филиала ПАО «Сбербанк». Судебное решение касательно изменения названия было вынесено украинским Верховным судом еще в августе текущего года, в результате пятилетнего спора российского банка с украинским «тезкой» Ощадбанком.





Решение о смене имени своего дочернего предприятия в Украине Сбербанк принял только 27 октября 2021 года. Теперь финансовое учреждение будет носить название АО «Международный резервный банк», или сокращенно АО «МР Банк». Также филиал российского банка получит право на управление новой торговой маркой с аналогичным названием «Международный резервный банк», под которой сможет самостоятельно предлагать клиентам товары и услуги.

Интересно, что решение о переименовании украинского филиала Сбербанк принял только сейчас, тогда как торговая марка под новым названием была зарегистрирована финучреждением еще в 2018 году.

Российский Сбербанк, занимающий 10-е место в Украине по объемам активов, согласился на изменение названия только после окончательного решения суда по этому вопросу. Судебная волокита между «россиянином» и украинским государственным банком с таким же названием – «Ощадбанк», велась еще с 2016 года.

Отечественный банк подал в суд на российского «тезку» за незаконное использование торговой марки, владельцем которой в Украине является Ощадбанк.

Дело затянулось на 5 лет из-за активного противостояния ОАО «Сбербанк» и его дочернего учреждения в Украине. К моменту принятия решения дело насчитывало 30 томов материалов и неоднократно рассматривалось судами первой, а также апелляционной инстанций. Окончательное решение по данному вопросу было принято 19 августа 2021 года.

На сегодняшний день известно, что переименование финансового учреждения никоим образом не повлияет на обязанности и права его клиентов. Поэтому украинские граждане, пользующиеся услугами бывшего Сбербанка, не испытают никаких неудобств в связи со сменой названия бренда.