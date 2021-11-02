Курс доллара изменится уже с первых дней ноября

Нисходящее движение курса доллара в начале месяца уже через неделю внезапно прекратится. После чего валюта резко срикошетит вверх на 30, а то и все 70 коп. Такое зигзагообразное поведение «зеленого» аналитики объясняют очередным локдауном, повышением цены импортируемого газа, а также продажей иностранными гражданами. По мнению финансового аналитика и успешного трейдера Андрея Гойлова, доллар в ноябре подорожает с 26,3 грн по крайней мере до 26,75 грн.





«Гривна в течение текущей недели ослабнет и по отношению к доллару остановится на курсе 26,75 грн за 1 доллар», – отметил специалист.

Он объясняет повышение курса американской валюты тенденцией к продаже иностранцами облигаций внутреннего государственного займа. Получая за проданные ценные бумаги национальную валюту, нерезиденты меняют ее на доллары, повышая тем самым его курс.

Важным аспектом укрепления позиций «американца» на внутреннем финансовом рынке является и безудержный рост цены на газ. Расходы на импорт ресурса, за который Украина рассчитывается именно долларом, сокращают количество иностранной валюты в стране. А с началом отопительного сезона потребность в топливе существенно возросла. Таким образом, спрос на доллар и его цена в будущем месяце будут только увеличиваться.

Старший аналитик компании «Альпари-Групп» Вадим Иосуб соглашается с коллегой. Эксперт отмечает, что октябрьское укрепление национальной валюты произошло за счет удержания высоких цен на экспортные товары. В частности, украинская сталь и продукты агропромышленности сохраняли рекордную стоимость в течение всего месяца. Но уже в ближайшее время курс доллара вернется к привычной для украинцев норме.

«В ближайшие несколько недель доллар по отношению к гривне существенно вырастет. Уже через неделю его курс взлетит до 26,6 грн/$», – подчеркнул Иосуб.

Прогнозы аналитика «Центра биржевых стратегий» и практикующего трейдера Максима Орищака не столь пессимистичны. Эксперт считает, что курс американской валюты будет двигаться вверх медленно и в ноябре достигнет всего лишь 26,4 грн.