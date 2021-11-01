Наука

Німецькі експерти розповіли, як склянка води натще впливає на здоров’я

01.11.2021
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Німецькі фахівці пояснили, чому вранці важливо щодня вживати склянку води натще сердце. За словами медиків, рідина виводить токсини, розщеплення яких відбувається вночі, та покращує метаболізм – його швидкість збільшується до 24%.


Ще одна корисна властивість води – покращувати стан шкіри. Усього 500 мілілітрів рідини значно стимулюють кровообіг і роблять шкіру більш сяючою. Нестача води, навпаки, призводить до раннього старіння шкіри та випадання волосся, пише видання Online Focus.

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Крім цього, склянка води натще підтримує баланс лімфатичної системи. Таким чином, організм стає більш стійким до шкідливих мікроорганізмів. Також знижується ризик появи ниркових каменів, інфекцій сечового міхура та печії.

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01.11.2021
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