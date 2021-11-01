Німецькі експерти розповіли, як склянка води натще впливає на здоров’я

Німецькі фахівці пояснили, чому вранці важливо щодня вживати склянку води натще сердце. За словами медиків, рідина виводить токсини, розщеплення яких відбувається вночі, та покращує метаболізм – його швидкість збільшується до 24%.





Ще одна корисна властивість води – покращувати стан шкіри. Усього 500 мілілітрів рідини значно стимулюють кровообіг і роблять шкіру більш сяючою. Нестача води, навпаки, призводить до раннього старіння шкіри та випадання волосся, пише видання Online Focus.

Крім цього, склянка води натще підтримує баланс лімфатичної системи. Таким чином, організм стає більш стійким до шкідливих мікроорганізмів. Також знижується ризик появи ниркових каменів, інфекцій сечового міхура та печії.