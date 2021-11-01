Новая схема обмана клиентов Новой почты, достаточно только ФИО: подробности схемы

Житель Киева попал в лапы мошенников. Мужчина отправлял металлоискатель за 90 000 грн, его забрали по фальшивым документам. Отправитель вряд ли сможет вернуть деньги, шанс появится только если мошенника поймают правоохранители.





Новая почта отказывается от компенсации, поскольку мужчина добровольно предоставил свои данные преступнику. К тому же официально отправитель оценил посылку всего в 8 тысяч гривен.

Как работает мошенническая схема

Потерпевший поделился своей историей. Мошенник предложил продавцу защитить себя от обмана. Он уверял, что хочет купить товар и внесет предоплату. Но только после того, как металлоискатель будет отправлен.

Получается, что продавец должен был отправить товар на адрес покупателя, но в графе «Получатель» указать свое имя. Мошенник утверждал, что оплатит товар, когда будет уверен, что тот отправлен. После чего продавец сменит имя получателя.

Но на деле, мошенники завладеют номером ТТН и ФИО продавца. Этих данных достаточно для подделки документов и получения посылки.

Главная особенность этой схемы – меньшая в несколько раз оценочная стоимость. Таким образом мошенники предлагают сэкономить. Но это делается для того, чтобы сотрудники «Новой почты» не проверяли документы слишком тщательно. Если оценочная стоимость превышает 15 тыс. грн. сотрудник в обязательном порядке требует паспорт.

Как объясняет юрист, сотрудник отделения смотрит документ, понимает, что между получателем и фото в документе есть визуальные сходства. Этого достаточно, чтобы отдать посылку.

Пострадавший обратился в Новую почту с требованием компенсации. Но специалисты считают, что шансы на компенсацию невысокие, но они возрастут, если правоохранители найдут мошенника.