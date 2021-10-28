ПриватБанк ограничил переводы между картами для сокращения количества клиентов: эксперт

Ограничения на карточные переводы, недавно внедренные Приватбанком, возмутили клиентов. Некоторые из них даже задумались над сменой банка, чтобы не терпеть дискомфорт, вызванный новыми правилами.





Между тем эксперты утверждают, что нововведения возымели именно тот эффект, которого ожидало руководство финучреждения. Клиенты покидают банк, а вместе с тем быстро падает его рыночная цена. Но зачем Привату удешевлять собственные активы?

По мнению юриста Ростислава Кравца, такой хитрый ход правления государственного банка преследует цель подготовить его к продаже.

«Ограничение количества переводов было установлено для того, чтобы украинцы понемногу отказывались от услуг банка. Из-за оттока клиентов цена Привата снизится и его можно будет продать с молотка партнерам или инвесторам», – отметил эксперт.

Кравец считает, что большое количество клиентов после последнего новшества задумается, комфортно ли им работать с финансовым учреждением, которое не дает им возможности полноценно пользоваться банковскими сервисами.

Напомним, что с недавних пор клиенты Приватбанка могут осуществлять лишь 100 переводов на другие карты банка в течение месяца. Такой же лимит касается и входящих транзакций. С международными операциями все еще строже – 25 исходящий и 30 входящих переводов.

Если же пользователь достигнет максимального количества переводов, то его карта будет заблокирована для таких транзакций до 1 числа следующего месяца.

Благотворительные организации и фонды, получающие много пожертвований на свои карточные счета, также испытывают определенные неудобства. Им приходится ежедневно разблокировывать свои карты с помощью службы поддержки, каждый раз подтверждая документально цель переводов.

Предварительно в Приватбанке объясняли изменение правил желанием мотивировать мелких предпринимателей, получающих на карточки физических лиц платежи за товары, открыть для нужд своего бизнеса счета ФЛП. Также в финучреждении утверждали, что более 99% клиентов делает до 20 переводов в месяц, а значит, новые ограничения им никак не повредят.