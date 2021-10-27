Названы знаки зодиака, из которых выходят плохие партнеры для брака

Не всем мужчинам импонирует идея брака и семейной жизни. Гораздо увереннее они чувствуют себя на работе. Прислушиваться к желаниям и чувствам другого человека, а тем более заботиться о нем для них слишком сложно.





Астрологи советуют незамужним женщинам выбирая себе партнера обратить внимание на его знак зодиака. Мужчины, рожденные под созвездием Овна, Льва и Водолея – не самый лучший выбор. Они вряд ли смогут воплотить мечту любимой о счастливой семье.

Овен

На первый взгляд мужчины этого знака неотразимы. Они завораживают женщин своей яркой харизмой и самоуверенностью. Однако в браке все резко меняется. Овны всегда считают свое мнение главным, и не готовы идти на компромиссы. Чтобы доказать свою правоту, представители знака могут повышать голос, вести себя грубо, чем частенько доводят возлюбленную до слез. Жизнь семьи должна крутиться только вокруг мужчины-Овна и его желаний. А иначе он может уйти, даже не оглянувшись.

Лев

Львы, которые на первых этапах отношений поражают избранниц своей мужественностью, после свадьбы показывают настоящее «лицо». Кроме себя, они не видят никого. Желания или потребности партнера не столь важны, как их собственные. Мужчина-Лев постоянно требует от любимой похвалы и восхищения. При этом сам он редко делает комплименты, считая, что жене и так с ним повезло.

Водолей

Мужчины-Водолели тоже не подарок. Но их поведение в браке несколько отличается от поведения «огненных» Овна и Льва. Они ужасные собственники. После женитьбы Водолей ограничивает круг общения своей жены до необходимого минимума. Чтобы встретиться с подругами и пройтись по магазинам, ей приходится отпрашиваться неделями. При этом самому себе Водолей не ставит никаких ограничений, не пропуская ни одной рыбалки или посиделок в баре с друзьями.