Наука

Дієтична їжа виявилася причиною жиру на животі

26.10.2021
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жир на животі

Видання Yahoo News Japan опублікувало матеріал, в рамках якого дієтолог Мівако Кодзіма повідомив, чому дієтична їжа здатна призвести до накопичення жиру на животі.


Так, за словами Кодзими, через зменшення споживання вуглеводів відбувається зниження м’язової маси, що, у свою чергу, загрожує збільшенням кількості жиру. Він зазначив, що після 30 років м’язи живота починають втрачати свою силу та еластичність, випинаючи в різні боки. Через це багато хто починає обмежувати своє харчування і дотримуватися дієт. Лікар розкритикував такий підхід до схуднення, запевнивши, що сенс не в тому, щоб не їсти, а навпаки, в тому, щоб їсти.

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Для ефективного процесу зниження ваги він рекомендував прискорити процес обміну речовин. Запідозрити знижений метаболізм за зниженою температурою, холодними руками, підвищення ваги незалежно від раціону, а також відсутність зниження ваги під час дієт.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення порадьтеся з фахівцем.

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26.10.2021
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