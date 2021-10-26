Стало известно где в Украине самый дорогой интернет

Без интернета сегодня невозможно представить жизнь. Провайдеры это хорошо понимают и иногда необоснованно завышают цены. Однако люди все равно готовы платить за услугу. Хорошо, что рынок позволяет найти ту компанию, которая предлагает цену пониже. Так недавно одна компания изучила стоимость интернета по стране.





Тарифный план на интернет в каждом городе разный. Цену устанавливают провайдеры, и оказалось, что ценообразование отличается в разных регионах. Чтобы узнать, где в Украине самый дорогой и самый дешевый интернет эксперты проанализировали более 200 провайдеров на территории 36 городов по всей стране.

Согласно полученным данным, самые высокие тарифы в таких городах:

Винница;

Мариуполь;

Николаев;

Одесса;

Чернигов;

Черноморск.

Средний чек тут на оплату интернета 200 гривен в месяц при скорости передачи данных 100 Мбит/с. Также теперь все знают, где тарифы самые дешёвые: Кременчуг, Львов, Херсон, Тернополь. Жители этих городов платят в пределах 150 гривен в месяц.

Разница существенная и на нее влияет множество факторов. Например, жители частного сектора платят больше, чем те, кто живет в многоквартирных домах (в среднем 220 гривен за ту же скорость в 100 мегабит в секунду). Тарифный план формируется от средней заработной платы в регионе, стоимости услуг ЖКХ, аренды электрических опор, оплаты авторских прав и т. д.

Некоторые провайдеры в 2021 году увеличили стоимость услуг на 10-50 гривен. Это тенденция наблюдается в Запорожье, Николаеве, Одессе и Черновцах.

А вот в другом не менее интересном опросе Украина набрала 62 бала из 100. Исследование называется «Рейтинг стран с частично свободным интернетом». Его проводила организация Freedom House.

Не стоит отчаиваться, говорят эксперты, ведь в Украине самый дешевый широкополосный интернет (примерно 7 долларов), в то время, как в Африке платят более 2600 тысяч долларов за те же услуги.