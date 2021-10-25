Банки и почтовые операторы рассказали, как будут работать в карантин

Ужесточение карантинных мер и вакцинация являются необходимыми этапами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как долго это продлиться — неизвестно. В красных зонах закрыты рестораны и развлекательные заведения. Школы находятся на вынужденных каникулах. Без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста невозможно ездить на междугороднем транспорте и в поездах.





Недавно крупные банки и почтовые операторы поделились с гражданами Украины информацией о том, как будет проходить их работа.

Банки и почтовые операторы продолжили свою работу после ужесточения карантина 21.10.2021. Услуги будут предоставлять, как и раньше, постараются приложить максимально усилий, чтобы никто не испытал неудобств — так заверили организации граждан Украины.

Представитель государственного банка «Приватбанк» заявил, что новые ограничения не коснуться работы их учреждений, а это значит, что в прежнем режиме продолжиться:

обслуживание всех клиентов;

прием платежей;

оформление кредитов.

Гражданам не нужно предоставлять ПЦР-тесты и справки о вакцинации. Достаточно соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

«Ощадбанк» тоже продолжит работать, как и раньше. График, рабочее время, условия приема клиентов остаются неизменными. Сотрудники банка не будут требовать справки, подтверждающие наличие у человека вакцин от Covid-19 или тестов с отрицательным результатом.

Почтовые службы тоже уже объявили о режиме работы. Новая Почта, Укрпочта продолжают работать без изменений. Однако из-за соблюдения социальной дистанции, могут образоваться большие очереди. Поэтому банки и почты просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Заявления уже есть на официальных сайтах компаний, ознакомиться с ними могут все желающие. Как ситуация будет развиваться дальше, пока неизвестно, сейчас главная цель — сберечь жизни украинцев.

Есть мобильные приложения, которые могут минимизировать необходимость иди в банк или на почту. Используйте их максимально для своего комфорта и безопасности.