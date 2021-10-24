Украинцы не могут обменять доллары: какие купюры не принимают

Пункты обмена валют в Украине отказывают в обмене долларов если на них есть пятна, повреждения или потертости. В то же время государственные банки обязаны принимать любые банкноты. Отказ обменников связан с тем, что они не могут принимать купюры, считающиеся недействительными в стране, с которой они происходят. Это распространяются на банки, но там правила приема менее жесткие.





Например, невозможно обменять 100 долларов 1993 года, ведь их подлинность нельзя проверить детектором. Прибор считает такие купюры подделкой. В такой ситуации обменять деньги можно только после процедуры инкассо, которая часто длится не один месяц. Читайте дальше, чтобы узнать особенности процесса обмена старых или испорченных банкнот.

Отказать в обмене валюты могут в ряде случаев:

имеет изношенный вид;

порванная;

есть пятна краски;

есть сразу несколько видов повреждений, за которыми скрыто более 20% банкноты.

При этом НБУ обязует банки принимать доллары, если у них незначительные потертости, надписи до 2 см и надрывы до 3 мм или прокол до 1мм.

Также должны принимать банкноты с пятнами краски или жира, но только при условии что купюра перекрывается не более чем на 20%.

Сотрудник банка выносит решение после осмотра купюры. Кассир рассматривает деньги под увеличительным стеклом или использует детектор.

Что делать, если вам отказали в приеме банкноты

Если деньги сильно повреждены, банк может обменять их только в ходе процедуры инкассо. То есть финансовое учреждение выступает посредником между страной-производителем и клиентом.

Купюру с повреждениями переправляют в страну происхождения. Там ее заменят новой, а поврежденную уничтожат.

Эта процедура может затянуться даже на месяцы. Но это единственная возможность обменять разорванные и склеенные купюры, а также те, что имеет поврежденные элементы дизайна.