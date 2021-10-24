Что предсказывает рунический гороскоп украинцам на ближайшую неделю

Руны — это письменные знаки древних скандинавов. Эзотерики уверенны, что они лучше карт таро могут предсказывать будущее. В этих символах скрывается таинственная энергетика, которую можно использовать на благо человека.





Всего есть 24 руны, они могут рассказать обо всем, например, что ждет каждого в ближайшем будущем. Для этого эксперты делают специальные расклады и толкуют их.

Эзотерики рассказали, что вся новая неделя пройдет под защитой руны «Вуньо». В переводе знак расшифровывается как “радость”. Она символизирует добрую часть Одина. Если выпадает этот символ, значит вся неделя пройдет легко, без конфликтов и потерь. Умиротворенье, комфорт, новые возможности сулят скандинавские письмена.

Руна Одина советует жить настоящим, не углубляться в былые неудачи. Только так можно достичь баланса.

Что будет с карьерой? — эзотерик достала руну «Турисаз» — символ Тора. Этот скандинавский великан всегда был на стороне сил порядка. Знак был нанесен на легендарный молот мьёльнир. Руна подсказывает, что нужно упорядочить все дела, привести в порядок документы. Будет много вызовов, сложных задач и испытаний, но, если вы будете честны с собой, с легкостью все одолеете. В этом поможет Тор.

Тор любит сражаться и помогает таким же смелым воинам, как и он сам. Проявите смелость, инициативу, бесстрашие на работе и получите щедрое вознаграждение.

«Эйваз» — руна, которая будет помогать в финансовых вопросах. Переводится знак, как «лось». Есть еще одно толкование у него — «тисовое дерево». Символ сулит увеличение финансов, прибыль, верного компаньона.

Эти символы в сочетании друг с другом сулят большую удачу, успех и в любых начинаниях и связь с предками. Поэтому важно еще больше времени проводить в кругу семьи, чтобы получить больше сил и энергии.