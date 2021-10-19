Заоблачные налоги ждут украинцев в 2022 году

Впервые за всю историю независимой Украины своего максимума достиг один из главных налогов для граждан. Речь идет о налоге на жилье. Уже с первого января 2022 года он составит 21%.





В Кабинете Министров объяснили, что все изменения с налогами связаны с повышением минимальной зарплаты в Украине. Ранее налог на недвижимость рассчитывали из размера зарплаты 4723 гривен. Теперь же сумма выросла до 6000, поэтому перерасчет был просто необходим.

Согласно действующему законодательству за каждый “лишний” метр квадратный жилой площади теперь необходимо будет заплатить налоги в размере 1,5% от размера минимальной зарплаты. Этот закон касается тех, кто имеет квартиры площадью более 60 квадратных метров. Для домов этот показатель 120 метров. В пересчете это 90 гривен за метр (71 гривна в 2021 году).

Если в 2021 году владельцу стометровой квартиры необходимо было уплатить 2832 гривны налогов, теперь эта сумма возросла до 3600 гривен. Риэлторы уже отмечают, что сейчас вырос спрос на «хрущевки» и вторичный рынок недвижимости, именно из-за малого метража.

Будут ли льготы?

Правительство объяснило что для физических лиц, в приведенных далее случаях никаких льгот не предоставлено. Если площадь в 5 раз больше пятикратного размера необлагаемых метров. То есть, если квартира большая 300 м кв, а дом более 900 м кв.

Если объект недвижимости, используемый для получения дохода (аренда, лизинг и т.п.), владельцы тоже не получат льготы.

Вместе с тем выросла и стоимость первичной недвижимости. Поэтому с начала 2021 строительство возросло примерно на 20%. Есть и приятный плюс, платить нужно будет только за лишний метраж. Поэтому если, недвижимость малогабаритная, можно выдохнуть спокойно и оплатить незначительный налог.