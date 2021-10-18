В Украине запретили популярный медицинский препарат: его массово изымают из аптек
В Украине запретили известный импортный антибиотик из Италии “Супракс Салютаб”. Такие запреты в стране выдает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. На официальном сайте службы уже есть этот приказ №8409.
Также сейчас запрещенные лекарства от гипертонии “Лозартан-Тева”. Точная причина запрета и изъятия неизвестна. В основном к таким действиям лекслужба прибегает в тех случаях, когда:
- зафиксированы смерти от применения медикамента;
- лекарство не соответствует требованиям качества;
- медпрепараты не внесены в реестр;
- по коммерческим причинам.
Сейчас идет изъятие антибиотика в виде капсул дозировкой 400 мг. Госслужба указала на то, что причины таких действий носят коммерческий характер: добровольный отзыв регистрационного удостоверения. В указе сообщается, что именно это стало триггером в этом случае. Лекарства конкретных серий запрещено хранить и реализовать. Их изымают для утилизации.
Серии запрещенных препаратов: 9001С, 9002С, 0001С, 9005В, 9007В и др. Полный список есть на сайте госслужбы.
Препарат других серий остается доступным для продажи и использования.
Производитель: страна Италия, А. Манарини Меньюфекчуринг Лоджистик энд Сервисиз.
Регистрационное удостоверение Астеллас Фарма Юроп Б.В. Нидерланды.
Что делать с такими лекарствами?
На сайте в распоряжении указано, что их немедленно нужно изъять из обращения всех аптек и вернуть поставщику. Уже поставщик берет на себя ответственность по работе с уничтожением медикамента. Также важно сообщить о наличии препарата в территориальный орган лекслужбы.
Что за лекарство “Супракс салютаб”?
Это полусинтетический антибиотик широкого спектра действия. Его назначают при ЛОР-инфекциях, болезни Лайма, хронических инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей. В Украине цена на него начинается от 780 гривен. Не назначается детям до 12 лет. На рынке существует множество его аналогов, лекарства не дефицитны.
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