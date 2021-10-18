В Украине запретили популярный медицинский препарат: его массово изымают из аптек

В Украине запретили известный импортный антибиотик из Италии “Супракс Салютаб”. Такие запреты в стране выдает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. На официальном сайте службы уже есть этот приказ №8409.





Также сейчас запрещенные лекарства от гипертонии “Лозартан-Тева”. Точная причина запрета и изъятия неизвестна. В основном к таким действиям лекслужба прибегает в тех случаях, когда:

зафиксированы смерти от применения медикамента;

лекарство не соответствует требованиям качества;

медпрепараты не внесены в реестр;

по коммерческим причинам.

Сейчас идет изъятие антибиотика в виде капсул дозировкой 400 мг. Госслужба указала на то, что причины таких действий носят коммерческий характер: добровольный отзыв регистрационного удостоверения. В указе сообщается, что именно это стало триггером в этом случае. Лекарства конкретных серий запрещено хранить и реализовать. Их изымают для утилизации.

Серии запрещенных препаратов: 9001С, 9002С, 0001С, 9005В, 9007В и др. Полный список есть на сайте госслужбы.

Препарат других серий остается доступным для продажи и использования.

Производитель: страна Италия, А. Манарини Меньюфекчуринг Лоджистик энд Сервисиз.

Регистрационное удостоверение Астеллас Фарма Юроп Б.В. Нидерланды.

Что делать с такими лекарствами?

На сайте в распоряжении указано, что их немедленно нужно изъять из обращения всех аптек и вернуть поставщику. Уже поставщик берет на себя ответственность по работе с уничтожением медикамента. Также важно сообщить о наличии препарата в территориальный орган лекслужбы.

Что за лекарство “Супракс салютаб”?

Это полусинтетический антибиотик широкого спектра действия. Его назначают при ЛОР-инфекциях, болезни Лайма, хронических инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей. В Украине цена на него начинается от 780 гривен. Не назначается детям до 12 лет. На рынке существует множество его аналогов, лекарства не дефицитны.