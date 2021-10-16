Експерти назвали основні мінуси зберігання файлів у хмарних сервісах

Зараз йде мода на зберігання файлів у хмарних сервісах. У багатьох навіть немає комп’ютера або ноутбука – все замінює смартфон. Але виникає питання – де зберігати файли? Більшість користувачів вибирає хмарні сервіси для зберігання даних, але у них є істотні мінуси.





Ризик втратити все і відразу

Якщо читати угоду користувача будь-якого хмарного сервісу або навіть хостингу, то в ньому буде обов’язково присутнім пункт про те, що компанія не несе відповідальності за втрату даних.

У нашій практиці за 9 років адміністрування було 5 випадків, коли великий хостер, а пізніше і два відомих хмарних сервіси (не будемо казати які, це може статися з будь-яким) втрачав наші дані. Але ми, як досвідчені користувачі, завжди мали резервну копію, тому не постраждали. Зате постраждали сотні інших людей, які залишилися без своїх файлів та без можливості відновлення.

На практиці, звичайно, всі хмарні провайдери мають багаторівневе резервування даних, але і воно може підвести. Знайомий системний адміністратор розповідав, що одного разу у них «впав» масив з даними – кілька десятків терабайт.

Хоч і була резервна копія, але система мережі була така, що на відновлення були потрібні час і ресурси. Маркетологи порахували, що простіше вибачитися перед клієнтом, ніж відновлювати дані, тому кілька клієнтів залишилися без своїх файлів. До слова, на репутацію даного хостингу це ніяк не вплинуло. Написали з 10 негативних відгуків, але фінансово вони не постраждали.

Ризик несанкціонованого доступу до даних

Будь-який пристрій підключений до інтернету є потенційно вразливим – будь-який сервер, теоретично, можна зламати або отримати доступ за допомогою авторизаційних даних. Простими словами – станеться витік даних і ваші файли можуть бути скомпрометовані. На практиці таке часто трапляється, коли дані облікових записів «зливають» в мережу.

Або ж зловмисник підібравши пароль до вашої хмари – також отримає доступ до файлів. Так, є система захисту, але як показує практика, будь-який захист можна обійти.

Що робити?

Варіантів декілька:

1. Зовнішній жорсткий диск (є моделі, які можна підключати до смартфону).

Мінуси зовнішнього диска в тому, що його потрібно підключати якщо потрібно завантажити або вивантажити файли.

2. Власний NAS сервер.

Невеликий сервер, який стоїть у вас вдома. Місця практично не займає, комп’ютера не вимагає. Може використовуватися як всередині мережі Wi-Fi, так і в усьому інтернеті. За фактом, NAS це власне хмара, яка знаходиться у вас вдома. Доступ до неї є тільки у вас, що робить збереження ваших даних більш надійним.