Всего 20-30 лет: часть Украины при наших детях станет пустыней

Из-за изменения климатических условий южные регионы страны могут превратиться в пустыню, а Одесса и Крым окажутся под водой. Неужели через несколько десятилетий территория Украины изменится до неузнаваемости? Какой увидят свою родину наши дети?





Подробнее о глобальных климатических изменениях и их влиянии на территорию Украины рассказал эксперт Евгений Дикий. Известный ученый и директор Национального антарктического научного центра подчеркнул, что изменения климата наблюдались в течение всей истории Земли, но никогда это не происходило с такой скоростью.

Влияние климатических изменений специалист объяснил на примере местности в Херсонской области, известной как украинская пустыня – Олешковские пески. Для украинцев это место кажется настоящей экзотикой, туда приезжают туристы, устраивают ралли на джипах. Но мы даже представить себе не можем, что вскоре так будет выглядеть большинство украинских степей.

Ранее на месте Олешковских песков были традиционные украинские черноземы. Но за несколько десятков лет, в результате неправильной обработки и высыхания почвы, на их месте образовалась настоящая пустыня. А вскоре судьба маленького региона на Херсонщине может постичь абсолютно все украинские степи. По мнению эксперта, такие изменения структуры почвы ожидают нас уже через 30 лет.

«На юге Украины климат всегда был засушливым, а количества осадков едва хватало на нужды сельского хозяйства. Однако сейчас, помимо значительного потепления, еще и усилилось выветривания почвы. Поэтому уже через несколько лет мы можем потерять значительную часть черноземов», – отметил Евгений Дикий.

Между тем вследствие глобального потепления прибрежные области Украины и Крым рискуют оказаться под водой.

«В случае поднятия уровня воды в Черном море на 0,8 метра, будет затоплена вся территория Крыма, 17% площади Одессы, а поселок Вилково, который еще называют «украинской Венецией», окажется под водой на целых 99%», – рассказала специалист по адаптации к климатическим изменениям Ольга Гусакова.