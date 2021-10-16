Нафтогаз предупреждает, с 1 октября цена для некоторых плательщиков возрастет до 16,56 грн. за кубометр

Газ по цене 16,56 грн за 1 кубометр? — Да, ровно столько насчитают потребителям “Нефтегаза” в октябре. Сумма кажется заоблачной, при действующей цене 7,96 грн/куб. Что нужно сделать, чтобы платить меньше? Граждане должны подписать договор о том, что являются постоянными клиентами компании и выбрать выгодный тариф для себя.





Это вполне обоснованный тариф — уверяет поставщик. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому уж лучше сейчас заглянуть в платежки, и проверить, кто поставляет газ, ознакомиться с тарифом, сверить показатели на счетчике.

Если при неизвестных обстоятельствах потребителя перевели в “Нефтегаз”, есть 60 дней на подписание договора. Об этом официально указано на сайте компании. Также все желающие граждане могут перейти к другим поставщикам, и стать их клиентами. Сделать это можно даже в режиме онлайн.

Эксперты советуют “держать руку на пульсе”, ведь если не оформить договор с газсбытом, то через 2 месяца собственник вправе отключить его поставки. Также часто, когда потребители не интересуются, кому и за что они платят, им начисляют высокие долги.

Знали ли вы, что сегодня около 50 компаний являются поставщиками газа. Украинцы могут выбрать любую и стать ее клиентом.

Подписать договор (условие) можно через:

официальные сайты поставщиков;

“Приват 24”;

в отделениях “Новой Почты”;

в отделениях Сбербанка, ПУМБ, ТАСкомбанк и тому подобное.

Больше информации можно узнать по контактному номеру телефона оператора компании.

Чтобы заключить договор через сайт “Нефтегаза”, нужно выполнить следующее. Авторизоваться через приложение “Дія” с помощью сканирования QR-кода. После подачи заявления, каждый потенциальный клиент получает номер. С его помощью можно будет следить за статусом. Когда договор вступит в силу, статус заявки автоматически изменится на “Завершено”.