В Украине запретили два известные медицинские препараты

В Україні зараз масово вилучають два медичні препарати з аптек та лікарень. Все через те, що були зафіксовані летальні випадки, через алергічну реакцію пацієнтів. Служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками внесла заборону офіційно. Вона є у реєстрі документів щодо якості ліків та наркотиків.





Заборонені такі препарати: Натрію Хлорид та Аміцил від різних українських виробників, які є лідерами на ринку в своїх нішах.

Заборона Аміцилу

На території України ін’єкції Аміцил об’ємом 1 г. у флаконах із ліофілізатом наказано терміново вилучити. Втім вилучають ліки лише від ПАТ “Київмедпрепарат”. Це національний лідер із виготовлення антибактеріальних препаратів в країні.

Летальний випадок через нього стався при ін’єкції антибіотику № серії 0030139. Це напівсинтетичний антибіотик, який застосовують при лікуванні інфекцій широкого спектра дії. Вилучення проводять через вміщення Аміцилу в карантин. Медичні заклади мають обов’язково проінформувати держлікслужбу.

Заборона Натрія хлориду

Звичайний сольовий розчин для ін’єкцій також привів до смерті пацієнта. Саме зараз діє наказ про вилучення та заборону реалізації розчину натрію для інфузій об’ємом 9 мл, № серії АА6941/1-1 від “Юрія-Фарм”. Ця компанія покриває 60% потреб ЛПУ у госпітальних розчинах.

Наразі дані про постраждалих не розголошують. У тому, що причиною смерті стали саме ці медикаменти сумнівів немає. Про це вже повідомили відповідні органи. Держлікслужба повідомляє, що заборона діятиме невизначений термін. потрібно провести перевірки, аналізи, а далі вірогідно ці препарати ліквідують.

Також в Україні назавжди заборонені такі препарати: “Кардімун”, “Делецит” та “Хедерал Плющ”. Їх вже активно вилучають.

На сайті Держлікслужби повідомили, що невиконання розпорядження карається згідно із чинним законодавством України, а саме ст. 15, 22, 55.