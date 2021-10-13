Суммы в платежках вырастут, а субсидии уменьшат: чего ждать к концу месяца

Октябрь обещает принести украинцам целый ряд «коммунальных проблем». Тарифы поползут вверх, что сразу же скажется на суммах в платежках. К тому же, по решению правительства, завышенные «пандемические нормы» потребления снизят до прежних значений, то есть на 50%. Соответственно субсидиями теперь будут компенсировать значительно меньшую долю коммунальных расходов.





Кроме того потребители, проживающие в многоквартирных домах, с октября начнут оплачивать отопление и воду по показателям домового счетчика, а не личного. Гражданам придется платить не только за собственное потребление, но и за ресурс, потерянный из-за плохого состояния домовых коммуникаций. Ранее же за утечку газа или воды в процессе доставки в квартиру платил сам поставщик.

Что будет с ценой на газ

Стоимость энергоресурса на европейских рынках продолжает расти чуть ли не ежедневно. Россия до сих пор не увеличила объемы поставок, поэтому повышение цен является логическим следствием дефицита газа в европейских хранилищах.

Граждане, которые платят газопоставщикам по годовому тарифу, могли и не заметить никаких изменений. У них цена на «голубое топливо» является фиксированной. Но потребителям с месячным тарифом в октябре грозит цена не меньше 30 грн за «куб».

Тепло в доме станет роскошью

Сумасшедшие газовые тарифы непременно повлияют на стоимость отопления и горячей воды. Например, в столице 1 Гкал тепла подорожает из сентябрьских 1654 грн до 2200-2300 грн в октябре, то есть почти на 40%. И это только для граждан, имеющих индивидуальные счетчики. Для всех остальных отопление будет стоить уже не 38,5 грн, а все 50-54 грн за 1 кв. м жилплощади.

Электроэнергия с ограничениями

Казалось бы утешить украинцев теперь смогут лишь платежки за электричество. Ведь именно с 1 октября оно подешевеет с 1,68 грн за киловатт до 1,44 грн. Но и здесь есть свои ограничения.

Новая цена будет актуальной только для домохозяйств, которые уложатся в норму потребления 250 кВт*ч в месяц. А это не так уж и легко. Только холодильник тратит около 40 киловатт, что уж говорить о газовых плитах, бойлерах и других необходимых в ежедневном быту устройствах.

Для тех потребителей, которые не смогут «уместиться» в установленные рамки, цена останется такой же, как раньше – 1,68 грн за кВт*ч.