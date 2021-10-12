5G в Украине быть: названы дата и место

Украинцы с нетерпением ждут запуска 5G интернета в Украине. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил о том, что запуск планируют уже в 2022 году. “Пятое поколение” интернета появится в мегаполисах и обычным украинцам доступными не будут. На это есть несколько причин: технологических, экономических и социальных.





Объекты промышленного использования, IT-компании, бизнес-организации — вот целевая аудитория поставщиков интернета в Украине. b2b сегмент, высокочастотные сложные системы, массивные межмашинные коммуникации — вот для чего создана эта технология. Просмотр социальных сетей через смартфон в таких нововведениях не нуждается.

Точечные запуски состоятся, но вряд ли 5G глобально покрое страну в ближайшие годы. Все потому что 4G закрывает все запросы и нужды украинцев сегодня. На закупку оборудования для нового интернета нужны колоссальные инвестиции. Вероятность того, что они быстро окупятся крайне мала. Также эксперты говорят, что доходы абонентов. которые они получают сегодня, просто не в силах покрыть расходы.

Компании также отметили, что для обычного пользователя ценность 5G заключается в сервисах, которые начнут развиваться с появлением этой технологии и в том, какое влияние они окажут на различные сектора экономики страны.

На украинском рынке не развиты сервисы, которые смогут нормально обслуживать 5G. Так что Украина еще не готова к новому поколению интернета. Но начинать с чего-то нужно, поэтому первые запуски запланированы на 2022 год.

В 2021 году правительство планировало провести аукцион для украинских компаний, чтобы продать технологии 5G-спектра. Из-за нерентабельности тендер решили отложить на 2022 год. Точная дата проведения не сообщается. Прекратились государственные инвестиции в этом направлении, договор о вливании более 14 млрд гривен подписан еще в 2020 году.

Мобильные операторы тоже делают ставку на 4G. Так, например, Vodafone ориентируется на “4 поколение”.