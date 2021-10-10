От 5 до 10 тысяч в месяц: государство покроет коммуналку некоторым семьям

Катастрофически высокие цены на газ и отопительный сезон, который уже «наступает на пятки», заставили многих украинцев задуматься над собственной платежеспособностью. Только в течение прошлого месяца с просьбой о предоставлении субсидии в государственные органы обратилось около 100 тыс. граждан.





В целом количество домохозяйств, которые получат помощь в оплате коммуналки в течение отопительного сезона 2021/2022, сейчас составляет 2,5 млн.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что средняя сумма субсидии в этом году составит 1900-2000 грн. Но некоторые семьи смогут рассчитывать на значительно большую помощь. В частности приемным и многодетным семьям, а также детским домам семейного типа государство будет выделять ежемесячно от 5 до 10 тыс. грн на оплату коммуналки.

Однако подавляющее большинство получателей субсидии, как обычно, составляют пенсионеры, инвалиды и нетрудоспособные граждане. Часто доходы таких лиц не намного превышают суммы в платежках за отопление, поэтому справиться с коммунальными счетами без помощи государства они просто не могут.

Для того, чтобы оформить субсидию, гражданин может воспользоваться одним из приведенных ниже способов:

обратиться в Центр предоставления админуслуг, или к официальному представителю территориальной общины;

прислать все необходимые документы с помощью «Укрпочты»;

обратиться в местный орган соцзащиты;

создать заявку на получение субсидии онлайн на официальном сайте Министерства социальной политики.

Важно отметить, что создать онлайн-заявку можно только при условии наличия средств электронной идентификации. Меж тем в Мистерстве цифровой трансформации пообещали, что вскоре можно будет оформлять субсидии в приложении «Дия». Правда, с такой задачей справится далеко не каждый пенсионер.

Проверить факт назначения жилищной субсидии украинцы теперь могут самостоятельно. Для этого необходимо посетить интернет-ресурс Единого государственного реестра получателей. Если ввести свои данные в окошко для поиска, на экране появится информация о помощи, когда-либо предоставленной гражданину государством.