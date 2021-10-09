На выходные по Украине пройдут первые заморозки – какой погоды ждать расскажут синоптики

Осень для украинцев будет прохладной и непредсказуемой. Первые морозы ударят в западной части страны и в Киеве уже в эти выходные. В субботу утром заморозков не ожидается, а уже вечером всех ждет неприятный сюрприз. Такая же погода будет в Чернигове и Сумах. В этих областях будет ветрено, а в Сумской области еще и облачно.





Согласно прогнозу в столице температура в субботу и воскресенье колеблется от +7 до +12 градусов тепла, но ощущается значительно холоднее. Днем солнечно, небо фактически без облаков, а ночью температура опустится до -3.

Во Львове в эти выходные будет относительно тепло, но облачно. Днем на градусниках +18, ночью +7. В Карпатских горах промерзнет земля до -1…-3 градусов. В Ровно ночью мороз до -2, днем ​​+12 тепла на столбиках термометров.

В Луцке и Виннице, солнечно, но ветрено, как и в Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах и Житомире. Здесь температура днем ​​составит +12 и +6 ночью.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях облачно. Синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер. На столбике от +4 до +13 в течение дня, и +5 градусов тепла вечером. Азовское и Черное моря будет штормить. Из-за этого жители прибрежных регионов вовсе не почувствуют тепла.

В Харькове, Полтаве, Донецке и Луганске относительно тепло, без осадков. Как и в столице дневная температура воздуха достигнет +12. Ночью не более +3 С.

В субботу и воскресенье в Днепре и Запорожье будет облачно, ветрено, кратковременные дожди. Днем +13, ночью +5 С.

В конце месяца пройдет первый снег и будет гололедица, а пока все ждут начала отопительного сезона.