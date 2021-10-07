Пенсии заметно возрастут: правительство выделило миллиарды на повышение

Для всех пенсионеров грядут хорошие перемены. Уже с 1 декабря 2021 размер пенсии вырастет до 2600 гривен (сегодня эта сумма 2400 грн 00 копеек). Для этого из бюджета выделено 18.5 млрд грн. Правительство подтвердило, что средства в бюджете есть, в новом 2022 году пенсионеров тоже ждать повышения. Об этом официально заявил Денис Шмыгаль. Это был запланированный шаг, а также необходимость для экономической стабильности граждан.





Поскольку ожидается повышение минимальной зарплаты в Украине, то и пенсионные выплаты конечно станут большими. Ранее минимальный размер пенсии для людей старше 65 лет составляла 2400 грн. Получали ее только те, кто имел 30/35 лет стажа.

Выделенные 18,5 млрд гривен помогут планомерно увеличивать размеры пенсий всем украинцам.

Уже с 1 октября граждане, которым исполнилось 75-80 лет будут получать дополнительные 400 гривен. Люди, которым 80 и более лет получают на 500 грн больше.

Министерство Социальной политики Украины поделилось планом “поэтапного увеличения пенсии”:

С первого января 2022 повысят пенсии людям с инвалидностью и ликвидаторам на ЧАЭС (Чернобыльской Атомной Электрической Станции). С 1.03 возрастут выплаты еще для более 10 млн украинцам, тем кому больше 75 лет. С 1.07.2022 увеличат размер минимальной пенсии для не дееспособных граждан. С 1.10.2022 прогнозируемое повышение из-за планомерного увеличения размера минимальной заработной платы.

Правительство уже поддержало законопроекты. После подписания бюджета на 2022 год он вступит в силу. Денис Шмыгаль рассказал о том, что выбранный курс и новые реформы дают возможность впервые за почти 8 лет (с 2014) повысить пенсии для всех пенсионеров, а не для отдельных групп.

Также сейчас разрабатывают план по введению в действие системы накопительной пенсии. Она уже доказала свою эффективность в развитых странах. Теперь настало время Украины.