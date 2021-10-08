Банковская тайна изменилась: заработали новые правила доступа к счетам украинцев

Национальный банк Украины на днях утвердил изменения к правилам сохранения банковской тайны. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном сайте Нацбанка 5 октября, а уже 6 октября новые предписания вступили в силу.





Согласно измененным правилам, финансовое учреждение может открыть информацию, которая представляет собой банковскую тайну, с согласия владельца или по его письменному запросу. Причем такое обращение в банк вполне может быть осуществлено в электронном виде.

Что касается доступа к счетам условного хранения, или так называемым эскроу-счетам, он тоже может осуществляться по письменному запросу, составленному бенефициаром. Таким образом можно узнать данные о состоянии счета и перечень транзакций, которые проводились по нему.

Те же категории данных банк может раскрыть и обременителю, или кредитору, также по письменной просьбе. Однако раскрыть банковскую тайну обременителю банк может только в случае, если это прописано в договоре, заключенном с бенефициаром.

Составляющие банковской тайны, которые при определенных условиях разрешается раскрывать, следующие:

наличие счетов, их номера;

сумма средств на счете;

транзакции по снятию средств или их размещению на счете;

назначение осуществленного платежа;

идентификатор контрагента и номер его счета;

код финансового учреждения контрагента.

Все письма и запросы в банк, связанные с раскрытием банковской тайны, теперь можно будет осуществлять как в письменном, так и в электронном формате.

Еще одним поводом для раскрытия банковской тайны может стать судебное решение. В таком случае финансовое учреждение обязано предоставить служителям фемиды все необходимые данные.

Банковским учреждениям разрешается отказывать в раскрытии банковской тайны. Это возможно в случае, когда запрос не соответствует требованиям закона по своему содержанию. Всего для анализа запроса и принятия решения о раскрытии тайны банку предоставляется 10 дней.