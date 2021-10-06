В Украине хотят поднять стоимость проезда в маршрутках: озвучены цифры
Перевозчики требуют увеличить цены чуть ли не вдвое.
Некоторые региональные транспортные компании на днях прекратили свою работу. Сотни автобусов не выехали на маршрут, требуя повышения цен на проезд. Причина «забастовки» перевозчиков в резком подорожании метана, который они используют в качестве топлива.
Цена метана (сжатый природный газ) уже вплотную приблизилась к 40 грн за 1 кубометр. Поэтому с актуальными тарифами на проезд выручка маршрутчиков не позволяет покрыть стоимость горючего. Владельцы транспортных компаний жалуются, что вскоре такой бизнес не только не будет приносить им прибыль, но и станет безнадежно убыточным.
В частности, в Кропивницком недавно отказались выезжать на работу почти 200 маршрутных автобусов. Свое мнение в связи со сложившейся ситуацией высказали представители Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.
«Общественный транспорт остановится, если не повысить цены минимум на 15%. А для некоторых видов автотранспорта повышение должно составить и все 80%», – отмечает глава объединения Игорь Житинский.
Представители организации считают положение очень серьезным и призывают местные органы власти обратить внимание на просьбы участников рынка пассажирских перевозок. Ведь именно местные администрации имеют все полномочия для принятия решений о повышении тарифов на проезд.
Однако эксперты прогнозируют, что местные власти пока не готовы к столь «непопулярным решениям». На фоне общего роста цен, да еще и на пороге нового отопительного сезона люди просто не воспримут такого заявления от властей.
Между тем стоимость метана совсем скоро может перейти границу 40 грн за «куб». Ведь цены на природный газ в европейских хабах растут сумасшедшими темпами и в конце сентября уже достигли отметки в 30 грн за кубометр. Поэтому местным органам власти придется принимать решение о повышении тарифов на проезд уже в ближайшее время, иначе нам грозит массовая забастовка перевозчиков.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter