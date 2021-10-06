В Украине хотят поднять стоимость проезда в маршрутках: озвучены цифры

Некоторые региональные транспортные компании на днях прекратили свою работу. Сотни автобусов не выехали на маршрут, требуя повышения цен на проезд. Причина «забастовки» перевозчиков в резком подорожании метана, который они используют в качестве топлива.





Цена метана (сжатый природный газ) уже вплотную приблизилась к 40 грн за 1 кубометр. Поэтому с актуальными тарифами на проезд выручка маршрутчиков не позволяет покрыть стоимость горючего. Владельцы транспортных компаний жалуются, что вскоре такой бизнес не только не будет приносить им прибыль, но и станет безнадежно убыточным.

В частности, в Кропивницком недавно отказались выезжать на работу почти 200 маршрутных автобусов. Свое мнение в связи со сложившейся ситуацией высказали представители Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

«Общественный транспорт остановится, если не повысить цены минимум на 15%. А для некоторых видов автотранспорта повышение должно составить и все 80%», – отмечает глава объединения Игорь Житинский.

Представители организации считают положение очень серьезным и призывают местные органы власти обратить внимание на просьбы участников рынка пассажирских перевозок. Ведь именно местные администрации имеют все полномочия для принятия решений о повышении тарифов на проезд.

Однако эксперты прогнозируют, что местные власти пока не готовы к столь «непопулярным решениям». На фоне общего роста цен, да еще и на пороге нового отопительного сезона люди просто не воспримут такого заявления от властей.

Между тем стоимость метана совсем скоро может перейти границу 40 грн за «куб». Ведь цены на природный газ в европейских хабах растут сумасшедшими темпами и в конце сентября уже достигли отметки в 30 грн за кубометр. Поэтому местным органам власти придется принимать решение о повышении тарифов на проезд уже в ближайшее время, иначе нам грозит массовая забастовка перевозчиков.