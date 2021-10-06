Украинцы будут получать сразу две пенсии: названы условия

В Министерстве Социальной политики Украины разработали проект внедрения накопительных пенсионных программ в стандартные соцпакеты некоторых категорий граждан. В частности опробовать новую систему в действии смогут медики, полицейские и работники предприятий, являющихся объектами большой приватизации.





Новые пенсионные программы собираются сделать частью социальных пакетов сотрудников. Именно так объяснила процедуру воплощения в жизнь данной инициативы глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Проект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства. В случае его одобрения, министр намерена обязать владельцев недавно приватизированных предприятий скорректировать соцпакеты для своих сотрудников и добавить к ним накопительные пенсионные программы.

«На покупателей объектов большой приватизации возлагают определенные социальные обязательства. Поэтому справедливо будет сделать их гораздо более привлекательными для работников таких объектов. Например включить в соцпакет накопительную пенсионную программу», – отмечает Марина Лазебная.

Помимо этого, на рассмотрение Кабмина Минсоц собирается подать еще один проект, который сейчас находится на стадии разработки. Это социальный пакет, включающий накопительную пенсионную программу для определенных категорий работников. Речь идет о гражданах, выполняющих социально значимые работы и получающих зарплату из государственного бюджета. Первыми, кто получит новый социальный пакет, скорее всего станут медицинские работники и сотрудники Нацполиции.

Министр соцполитики считает, что новая система улучшит условия пенсионного обеспечения работников, которые вынуждены брать на себя ответственность за благополучие всех граждан. К тому же она смотивирует данную категорию населения делать добровольные взносы в будущую пенсию.

Внедрение новых соцпакетов уже активно обсуждается с МВД и МОЗ. Как сообщила Лазебная, в случае успеха пилотного проекта, пенсионную программу можно будет внедрить и для других бюджетников, например военных и учителей. Поэтому вполне возможно, что уже через несколько лет бюджетники смогут рассчитывать сразу на две пенсии – страховую и накопительную.