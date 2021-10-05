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Как выглядит календарь школьных каникул 2021-2022 г. в Украине

05.10.2021
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Стало известно, когда и на сколько украинские школьники пойдут на каникулы. График уже утвержден Министерством образования и науки Украины. Но учебные заведения могут самостоятельно определять необходимые даты, не придерживаясь нового графика.


Режим работы каждой школы может быть пересмотрен в связи с разными обстоятельствами. Такие моменты регулируются на уровне местной власти. Это типичные процедуры, которые действуют не один год.

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Запрещена законом полная отмена школьных каникул. Также нельзя их сокращать, есть определенные требования к длительности. Все нарушения караются по закону.

Так на первый отдых в учебном году школьникам рекомендовано идти 25 октября, а за парты возвращаться необходимо уже 1 ноября. После этого традиционно школьники идут на отдых перед Новым годом, а именно с 25-го декабря по 9 января.

У студентов Вузов график несколько иной, нет весенних и осенних каникул.

Последняя календарная неделя марта — это старт весеннего отдыха для учителей и учеников. 

В 2022 году все школы должны пойти на “весенние каникулы” с 28 марта и по 3 апреля.

Самые длинные и самые желанные среди школьников каникулы — летние, они стартуют 1 июня. За школьные парты дети вернутся традиционно 1 сентября 2022 года.

Это не все выходные дни. Ученики обязательно будут отдыхать в даты государственных праздников, именно:

  • на День Защитников и Защитниц Украины 14 октября.
  • в день Рождества по католическому календарю 25 декабря.
  • Международный женский день 8 марта.
  • Пасха в 2022 году будет 24 апреля.
  • День труда 1 мая.
  • 9 мая День Победы.

Есть в социальной жизни факторы, которые могут отменить все праздники и опять заставить украинцев работать дома. Это карантин, который может снова накрыть страну из-за коронавируса и сезонных простуд (коксаки, грипп и другие).

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05.10.2021
1 хвилина на прочитання

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