Штрафы за нелегальное телевидение: в Украине взялись за продавцов ТВ-приставок

В Украине скоро начнется ожесточенная борьба с распространением нелегальных телевизионных приставок. Продавцов гаджетов с пиратским программным обеспечением, предоставляющим доступ к медиаконтенту, будут наказывать огромными штрафами. Соответствующий проект закона уже поддержала Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации (НКРСИ).





В частности предприниматель, который предоставляет такие нелегальные услуги конечным пользователям, получит штраф на сумму от 17 до 85 тысяч гривен. Если же человека поймают на установке пиратского оборудования или программного обеспечения клиенту, то накажут на 8,5-17 тысяч гривен. Обнаруженный факт продажи незаконной ТВ-приставки обернется для бизнесмена штрафом в размере 340-850 гривен. А в некоторых случаях бизнесменов могут не только оштрафовать, но даже и конфисковать нелегальный товар.

Проэкт закона стал еще одним шагом государства в борьбе с массовым распространением пиратского видео- и аудиоконтента. К тому же инициатива поспособствует защите прав интеллектуальной собственности в Украине.

«Данный законопроект нацелен на имплементацию директивы Евросоюза в украинское законодательство, а также борьбу с предпринимателями, которые способствуют распространению пиратского контента», – отметил Вячеслав Миенко, один из основателей инициативы «Чистое небо».

Для граждан, пользующихся ТВ-приставками с незаконным программным обеспечением, новый закон не предусматривает никаких наказаний. Штрафовать будут только продавцов и специалистов по установке пиратских гаджетов. Ведь именно они в первую очередь нарушают закон, предоставляя своим клиентам нелегальный доступ к медиаматериалам, защищенным правом интеллектуальной собственности.

Поиском торговых точек, распространяющих специальные устройства к телевизорам, в Украине занимаются уже не первый год. Но раньше это делали исключительно правообладатели контента. Именно благодаря их усилиям, количество продавцов «телевизионных коробочек» с пиратским программным обеспечение за последние несколько лет существенно уменьшилось. В частности закрылась существенная часть интернет-магазинов, которые промышляли этим незаконным ремеслом.