Власники iPhone платять гроші, аби не бачити «швидкі» версії сайтів від Google

У магазині App Store невелике розширення Amplosion для Safari всього за кілька днів стало найпопулярнішим додатком у розділі «Програми». Воно автоматично переводить користувача з прискореної версії сайту (AMP-версії) на повнорозмірну.





AMP-сайти нерідко нефункціональні, і користувачі готові платити, щоб забути про їхнє існування.

Надкорисна утиліта

Користувачі мобільних пристроїв Apple голосують гаманцем проти прискорених версії сайтів (AMP-версій). Щоб не допустити їх присутності на екранах своїх мобільних гаджетів, вони готові купувати платне розширення для Safari, яке перенаправляє на повноцінні версії сайтів при випадковому переході на їх AMP-версії.

Нелюбов власників iPhone і iPad до AMP-сайтів пояснюється тим, що такі сайти нерідко майже або повністю нефункціональні. Вона простежується на прикладі розширення Amplosion від розробника Крістіана Селіг (Christian Selig). В App Store воно коштує $ 2,99, і головне його призначення – це автоматичний перехід з AMP-сайтів на повні їхні версії.

Скріншоти Amplosion з каталогу App Store

Селіг завантажив додаток в App Store 20 вересня 2021 року. Через добу авторитетний профільний портал 9to5Mac включив його в список кращих новітніх розширень для Safari. Ще через день Amplosion згадав і відомий сайт MacRumors в публікації «Розширення для Safari в iOS 15, які варто спробувати».

Згадка Amplosion в статті на сайті MacRumors

Увага профільної преси дала поштовх зростанню популярності Amplosion. Ще через пару днів розширення дісталося до першого рядка в App Store в категорії «Програми» (Utilities).

Для чого потрібні AMP-сторінки

AMP-сторінки (Accelerated Mobile Pages) – це розробка інтернет-гіганта Google. Вона являє собою відкриту технологію, що дозволяє створювати окремі версії сторінок, адаптовані для мобільних пристроїв. Фактично, це повноцінний формат верстки, призначений для швидкого завантаження сторінок на мобільних пристроях з можливістю показу реклами, підключення редакційних метрик та інших аналітичних інструментів.

Так виглядає AMP-версія сайту «GSMinfo» на екрані настільного ПК

Google представила технологію AMP в жовтні 2015 року, але готувати світ до неї почала в першій половині того ж року. Тоді вона модифікувала свій пошуковик, запровадивши в нього алгоритм Mobile-friendly. Він дозволяв власникам мобільних пристроїв переходити на адаптовані під гаджети сайти прямо з пошуковій видачі.

Що не так з AMP-сторінками

В даний час AMP-версії є у багатьох відомих сайтів і видань. Наприклад, їх використовують CNN і The Washington Post.

Незважаючи на популярність AMP-технології у великих сайтів в багатьох країнах світу, такі прискорені сайти не завжди коректно працюють на мобільних пристроях. У ряді випадків користувачам можуть бути недоступні окремі функції сторінки, а іноді втрачається доступ до всього сайту в цілому.

Те, як, часом, AMP-сторінки можуть заважати перегляду контенту сайту, Крістіан Селіг показав у своєму ролику з демонстрацією роботи Amplosion.

Як працює розширення Amplosion

Ролик був опублікований на YouTube 23 вересня 2021 року і на момент публікації матеріалу зібрав близько 1100 переглядів. Ймовірно, YouTube теж вніс свою лепту в зростання популярності Amplosion.

Надзвичайно швидка популярність

27 вересня 2021 р. вибухове зростання попиту на Amplosion помітив і сам Крістіан Селіг, про що поспішив повідомити в своєму Twitter. “Боже мій! Amplosion на першому місці серед утиліт! Величезне вам спасибі, у мене ніколи не було додатка, який би дістався (нехай і ненадовго) до першого місця у своїй категорії. Люблю вас”, – написав Селіг в своєму мікроблозі.

Пост Селіга в його Twitter

На момент публікації матеріалу рейтинг Amplosion в App Store становив 5 балів з 5 можливих на основі 645 відгуків, додаток перебував на другому місці в своїй категорії в США.

В українському сегменті App Store у додатка теж був максимальний рейтинг, але поки на базі лише кількох відгуків.

Рейтинг Amplosion в США

Утиліта підходить для використання на iPhone, iPad і iPod Touch з встановленою iOS 15.0 (iPad OS 15.0 для планшетів) або більш новою.