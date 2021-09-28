Три эксперта-синоптика дали прогноз погоды на октябрь 2021

Какой будет погода в октябре 2021? Популярные синоптики Украины дали свои прогнозы. Можно множество раз проверять на достоверность народные приметы, но лучше послушать, что говорят эксперты. Итак, какую погоду ждать, доставать уже зонтик и шарф? Ожидать бабьего лета? Подробнее, далее в статье.





Леонид Горбань, лучший народный синоптик Украины рассказал, что первую неделю октябрь будет очень холоднім. Резкое снижение температуры до +8 заставит достать из шкафа теплые куртки. Ожидаются дожди с 4 по 5 октября. Пройдут они по всей Украине. Поэтому лучше утеплиться и держать под рукой дождевик или зонтик. Середина месяца порадует всех теплом. Господин Горбань дав прогноз погоды и в день Покровы (14.10.2021). Этот день для украинцев будет сухим и солнечнім. Конец второго месяца осени встретит дождевой погодой и заморозками.

Заведующая отделом климатических исследований Института Гидрометеорологии Украины Вазира Мартазинова уверяет, что весь месяц погода будет нестабильной. Бабье лето, как всегда, ожидается. Последние теплые деньки осени будут безветренными, поэтому больше проводите времени на открытом воздухе.

Также эксперт рассказала, что есть высокий шанс увидеть первый снег именно в конце октября. Температура днем ​​и ночью почти сравняется, по всей территории страны ударят морозы. Поэтому владельцам автомобилей нужно вовремя заменить летнюю резину на зимнюю.

Заведующая отделом климатологии Государственного Института Научных Исследований и НАН Госпожа Вера Балабух подтвердила прогнозы коллега, но с малой поправкой. По стране пройдет несколько холодных фронтов, ожидаются туманы, гололед, снег с дождем. Но серьезных катаклизмов не будет. По ее прогнозам октябрьская погода будет в пределах климатической нормы. Будет и много солнечных дней, поэтому не стоит впадать в осеннюю депрессию, лучше наслаждаться красотой этого времени года.