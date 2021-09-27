Травмы спины и гастриты: чего ждать знакам зодиаку в плане здоровья

Знаки зодиака могут поведать не только о характере, и делах, которые ждут в ближайшее время. Звезды также могут многое рассказать о состоянии здоровья, и слабые места (куда ударит недуг). Астрологи составили прогноз на ближайшее время, где делаться с вами9, какие болезни подстерегают каждого на этой неделе.





Овен, Телец, Лев и Стрельцы — в первой половине недели вам рекомендовано одеваться теплее, избегать сквозняков. Также обратите внимание на состояние спины. Будьте осторожны, следите за осанкой, не переутомляйтесь физически. Есть большой риск развития воспалительных процессов, и осложнений, связанных с травмами позвоночника.

Во второй половине недели о себе напомнят хронические заболевания. Возможно понадобится запись на прием к терапевту. Проверьте свои аптечки, все лекарства под рукой при резком ухудшении самочувствия.

Близнецы, Раки, Девы и Козероги — высока вероятность, что у вас могут обостриться проблемы с желудком и кишечником. Поэтому лучше не переедать на этой неделе, а наоборот организуйте «разгрузочные дни». Отказывайтесь от фастфуда, жареных блюд и алкоголя. Тогда не понадобится идти на больничный из-за пищевого отравления. На выходных есть высокий риск получить травму ноги. Звезды говорят, что на период уикенда у вас будут чрезвычайно уязвимы бедра.

Весы, Скорпионы, Водолеи и Рыбы, на этой неделе звезды советуют уделить внимание своему общему самочувствию: сходите на массаж, больше гуляйте на свежем воздухе, запишитесь на прием к дантисту. Прислушайтесь к собственному организму и берегитесь простуды.