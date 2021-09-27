С 1 октября украинцы получат платежки с обновленными тарифами ЖКХ — чего ждать, и как быть дальше
Украинцы сейчас находятся в ожидании новых платежек за ЖКХ. Дело в том, что тарифы на коммунальные услуги претерпели существенные изменения, а именно: подорожание. Законопроект уже утвержден Кабинетом министров. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.
Итак, в коммунальных платежах установлены новые тарифы. Повысится цена на отопление и горячую воду. Из хорошего: немного подешевеет электроэнергия. Расскажем обо всем по порядку:
- По всей Украине резко выросла цена на тепло (рост цены до 40% в зависимости от города и региона). По новому тарифу стоимость 1 гигакалории тепла будет достигать 2433,90 грн. Почти 60% украинцев будут платить по новым ценам.
- Выросла стоимость горячего водоснабжения (в среднем до 122 грн).
- Компания “Нефтегаз Украина” утвердила новый тарифный план “комфортный сезон”. Он позволит гражданам платить за потребление газа в равных частях на протяжении отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля).
Для 80% населения есть и хорошие новости, а именно: снижена стоимость на электроэнергию. Теперь бытовые потребители будут платить 1,44 грн / кВт-ч, при условии, что потреблено не более 250 кВт-ч, все что свыше нормы стоит 1,68 грн.
Субсидии также планируют сократить. Каким образом правительство воплотит новые законопроекты по их зачислению, пока неизвестно.
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