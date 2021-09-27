С 1 октября украинцы получат платежки с обновленными тарифами ЖКХ — чего ждать, и как быть дальше

Украинцы сейчас находятся в ожидании новых платежек за ЖКХ. Дело в том, что тарифы на коммунальные услуги претерпели существенные изменения, а именно: подорожание. Законопроект уже утвержден Кабинетом министров. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.





Итак, в коммунальных платежах установлены новые тарифы. Повысится цена на отопление и горячую воду. Из хорошего: немного подешевеет электроэнергия. Расскажем обо всем по порядку:

По всей Украине резко выросла цена на тепло (рост цены до 40% в зависимости от города и региона). По новому тарифу стоимость 1 гигакалории тепла будет достигать 2433,90 грн. Почти 60% украинцев будут платить по новым ценам. Выросла стоимость горячего водоснабжения (в среднем до 122 грн). Компания “Нефтегаз Украина” утвердила новый тарифный план “комфортный сезон”. Он позволит гражданам платить за потребление газа в равных частях на протяжении отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля).

Для 80% населения есть и хорошие новости, а именно: снижена стоимость на электроэнергию. Теперь бытовые потребители будут платить 1,44 грн / кВт-ч, при условии, что потреблено не более 250 кВт-ч, все что свыше нормы стоит 1,68 грн.

Субсидии также планируют сократить. Каким образом правительство воплотит новые законопроекты по их зачислению, пока неизвестно.