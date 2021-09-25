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Які зміни чекають на українців у календарі державних свят 2021-2022 років

26.09.2021
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Уряд України запропонував ввести зміни у календар свят. Деякі з них, як завжди, пропонують скасувати, натомість ввести нові. Вкотре у верховній Раді розглядають питання щодо 8 березня та 1 травня. У найближчому майбутньому ці дати можуть перестати відзначати на державному рівні.


З приємних новин щодо свят: з 5 по 8 березня усі громадяни будуть на відпочинку, також тривалі вихідні чекають на нас з 25-го по 28 червня.

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Президент підписав наказ про святкування дня Державності України. Його планують відзначати 28 червня (у день Хрещення Русі). Якщо уряд підтримає цей законопроєкт, то українці матимуть на один вихідний більше.

Нещодавно в уряді обговорювали новий проєкт «Про свята, пам’ятні дати та дні скорботи». Станом на сьогодні в Україні на державному рівні відзначають 11 свят. У календарі ці дати відзначають вихідними. Вже найближчим часом відбудуться зміни. Так, наприклад, серед запропонованих змін є «відміна вихідного дня, якщо святковий припадає на суботу чи неділю».

Винятковими для громадян стануть наступні дати: Новий рік, Різдво (7 січня та 25 грудня), Великдень та Трійця. Оскільки два останні свята завжди відзначають у неділю, то понеділок залишається неробочим. Також вихідні зберігаються за законом у дні Конституції, Незалежності, Захисника України та 9-го травня.

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26.09.2021
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