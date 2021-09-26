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Черные дни: названы знаки зодиака, у которых наступает темная полоса

Для кого следующая неделя превратится в череду неудач и разочарований?

26.09.2021
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Следующая неделя, с понедельника 27 сентября по воскресенье 3 октября, будет крайне неблагоприятной для четырех знаков зодиакального круга. В частности Ракам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам стоит приготовиться к испытаниям. Депрессия, проблемы с деньгами и ссоры с близкими станут для этих знаков неотъемлемой частью первых дней октября.


Рак

На вас уже давно давят обстоятельства и собственные ограничения, не давая возможности развиваться. Но на следующей неделе вы почувствуете, что уже не в состоянии терпеть этих оков. Депрессия накроет с головой. Однако есть в этой ситуации и положительный момент. Кризис в конце концов спровоцирует Раков на активные действия.

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Стрелец

Финансовые перспективы Стрельцов окунутся в туман. Именно сейчас, когда вам так необходимы деньги, или хотя бы надежда на хорошие заработки в будущем. К сожалению следующая неделя еще больше опустошит ваш кошелек. Но не стоит отчаиваться. Финансовый успех обычно приходит к тем людям, которые на нем не зацикливаются. Поэтому отпустите навязчивые мысли и продолжайте делать то, что любите.

Водолей

Тяжелые воспоминания и пессимистические мысли захватят Водолеев в плен. Настроиться на позитивную, или хотя бы нейтральную волну им будет очень сложно. Попробуйте заняться каким-то интересным занятием, хобби. Это поможет отвлечься от опустошительных мыслей и выбраться из эмоциональной пропасти.

Рыбы

Рыбы на следующей неделе будут как натянутая тетива. Вам станет крайне сложно справиться с собственными эмоциями. На каждое незначительное недоразумение вы будете реагировать бурно и даже агрессивно. Из-за такого поведения можно попасть в беду на работе, а ссор с близкими точно избежать не удастся. Астрологи советуют Рыбам найти выход для своего негатива. Например, заняться спортом или спланировать активный отдых.

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26.09.2021
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